В Донецкой области будут судить лиц, присвоивших более 3 тонн продовольственных товаров для военных

Присвоенные продукты злоумышленники сбывали одному из местных предпринимателей по заниженной цене.

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование относительно двух военнослужащих, которые присваивали и распродавали продукты, предназначенные для питания личного состава одной из воинских частей Донецкой области. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом говорится на официальном сайте ГБР.

Следствие установило, что начальник продовольственного состава воинской части и руководитель столовой занижали в документах остатки продовольствия, предназначенного для питания военнослужащих.

Присвоенную пищу злоумышленники сбывали одному из местных предпринимателей по заниженной цене. Так с апреля по сентябрь 2023 злоумышленники «списали» более 3 тонн пищи, в том числе мясо, сахар, крупы, молочные продукты, масло, яйца, шоколад, сок и прочее. Водитель вывозил продукты заказчикам с территории части, отмечает Бюро.

При очередной попытке продажи продовольствия работники ГБР задержали начальника столовой воинской части. В ходе обысков правоохранители изъяли украденные продукты и служебную документацию, доказывающую проведение сделки.

Злоумышленникам грозит наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

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