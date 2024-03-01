У Рады есть все шансы принять закон о мобилизации до конца марта, — Федор Вениславский

По его словам, в начале марта подготовят сравнительную таблицу, а в конце месяца – состоится голосование в зале.

Фото: rbc.ua

Комитет Верховной рады прорабатывает более 4 тысяч поправок, которые народные депутаты внесли в законопроект о мобилизации, который еще предстоит принять во втором чтении.

Несмотря на такое количество поправок, парламент имеет все шансы принять законопроект уже до конца марта. Об этом заявил член комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в интервью «РБК-Украина».

По его словам, ориентировочно 4 марта секретариат парламента уже должен подготовить сравнительную таблицу к законопроекту о мобилизации.

К постатейному обсуждению и учету или отклонению этих правок вместе с теми, кто их подавал, могут приступить 5-6 марта.

«Оптимистически – что комитет до 10-15 марта сможет закончить с поправками. Пессимистически – до 20 марта мы сможем их рассмотреть, сформировать заключение комитета, проголосовать и направить законопроект на второе чтение в Раду. То есть и при оптимистическом, и при пессимистическом сценарии до конца марта мы имеем все шансы в зале этот законопроект проголосовать во втором чтении», – отметил Вениславский.

Ранее мы писали, что перед депутатами встав вопрос — как законопроект о мобилизации будет проходить сессионный зал, ведь каждый нардеп имеет право поставить свою правку на голосование, а если это произойдет, то рассмотрение может затянуться на недели.

Отметим, что глава подкомитета по вопросам высшего образования комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина подчеркнула, что никаких норм о лишении детей уклонистов права на образование в законопроекте о мобилизации нет.

Как мы писали, отсрочку предлагается оставить только тем родителям, которые получили решение суда о самостоятельном воспитании ребенка до 24 февраля 2022 года.

Также ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что спикер Руслан Стефанчук предложил поправки к законопроекту о мобилизации, по которым Уголовный кодекс дополняется статьей об освобождении от отбывания наказания для дальнейшего прохождения осужденным военной службы по призыву во время мобилизации.

Кроме того, предлагается оставить аспирантам, получающим уровень образования за счет физических или юридических лиц на условиях контракта, право на отсрочку, и провести анализ количества защищенных диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата юридических наук, доктора философии и доктора наук.

Глава Комитета ВРУ по вопросам правовой политики Денис Маслов предлагает урегулировать порядок ограничения уклонистов в праве на управление автомобилем.

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