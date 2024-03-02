Ожидается ли рост тарифов на электроэнергию, – рассказали в Минэнерго

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Если лицо своим поведением дало понять, что не будет реализовывать свое право на оспаривние документа или юридического факта, то оно не вправе его изменить впоследствии – Верховный Суд

Объединенная палата КГС ВС указала, что поведением, противоречащим добросовестности и честной деловой практике, является, в частности, поведение, не соответствующее предварительным заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона, действующая себе в ущерб, разумно полагается на них.

Верховная Рада приняла изменения в УПК о порядке вручения судебных повесток по уголовным делам

В УПК определили, что в случае, если лицо подало письменное заявление на получение повесток о вызове с использованием Электронного кабинета, днем вручения повестки о вызове к следственному судье, суду является день получения судом уведомления о доставке повестки о вызове к следственному судье, суду на официальный электронный адрес лица.

Правительство изменило Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений

Также внесены изменения в Порядок осуществления проверки соответствия приобретателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям, определенным статьей 130 Земельного кодекса.

Правительство внесло изменения в Типовой договор аренды земли

Также дополнен перечень земельных участков, подлежащих консервации, земельными участками, загрязненными химическими веществами в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время военного положения, а также земельными участками, на которых расположены военные инженерно-технические или фортификационные постройки.

Кабмин одобрил законопроект о направлении копий судебных решений по делам о коррупционных правонарушениях

Предусматривается также внесение изменений в УПК, которыми устанавливается обязанность судов посылать копии судебных решений по делу о коррупционном уголовном правонарушении.

  1. В Украине

Ожидается ли рост тарифов на электроэнергию, – рассказали в Минэнерго

08:25, 2 марта 2024
Минэнерго заверило, что повышение тарифов на электроэнергию – это лишь слухи.
Ожидается ли рост тарифов на электроэнергию, – рассказали в Минэнерго
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Министерство энергетики опровергло слухи о подготовке к повышению тарифов на электроэнергию для населения, подчеркнув, что сейчас никаких расчетов или обсуждений относительно потенциального повышения не проводится.

В Минэнерго отметили, что сейчас внимание всех энергетиков страны, которых координирует ведомство, сосредоточено на успешном завершении отопительного сезона и подготовке к следующему.

Кроме того, в Минэнерго предупредили, что даже при попытках распространения различных слухов и заявлений псевдоэкспертов, украинское население смогло пройти эту зиму без значительных отключений, обеспеченное как светом, так и теплом. Реальность не подтвердила негативных сценариев, которые распространялись различными источниками, о чем было официально подтверждено Министерством энергетики Украины.

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