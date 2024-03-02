Ожидается ли рост тарифов на электроэнергию, – рассказали в Минэнерго

Минэнерго заверило, что повышение тарифов на электроэнергию – это лишь слухи.

Министерство энергетики опровергло слухи о подготовке к повышению тарифов на электроэнергию для населения, подчеркнув, что сейчас никаких расчетов или обсуждений относительно потенциального повышения не проводится.

В Минэнерго отметили, что сейчас внимание всех энергетиков страны, которых координирует ведомство, сосредоточено на успешном завершении отопительного сезона и подготовке к следующему.

Кроме того, в Минэнерго предупредили, что даже при попытках распространения различных слухов и заявлений псевдоэкспертов, украинское население смогло пройти эту зиму без значительных отключений, обеспеченное как светом, так и теплом. Реальность не подтвердила негативных сценариев, которые распространялись различными источниками, о чем было официально подтверждено Министерством энергетики Украины.

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