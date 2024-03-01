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  1. В Украине

В Киеве и Харькове ликвидировали сеть наркотрафика через скрытую аптеку и наркологические учреждения

18:04, 1 марта 2024
Задержаны организаторы сети наркопродаж, которые незаконно выписывали рецепты на метадон в Киеве и Харькове.
В Киеве и Харькове ликвидировали сеть наркотрафика через скрытую аптеку и наркологические учреждения
Источник фото: ГБР
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Специализированные подразделения Государственного бюро расследований ликвидировали разветвленную сеть сбыта наркотиков через скрытую аптеку и наркологические учреждения.

По данным ГБР, сотрудники агентства задержали членов преступной группы, которые на территории Киева и Харькова организовали 24 "наркологических кабинета". В этих заведениях врачи незаконно выписывали рецепты на метадон, который используется в программах заместительной терапии наркозависимых. После этого наркотик отправляли к членам организации и реализовывали через их собственную аптеку.

Согласно расследованию, сеть работала с 2020 года. Следствие задокументировало получение участниками группы более 5 миллионов гривен от незаконного оборота наркотиков. Также установлено, что в течение периода функционирования преступной организации было реализовано более 10 килограмм метадона, на которые врачи выписали более 15 тысяч незаконных рецептов.

Во время обысков у фигурантов были изъяты значительные суммы средств, которые были получены в результате незаконной деятельности, а также автомобили, приобретенные за средства от нелегального бизнеса.

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