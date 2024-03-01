Налоговая напоминает, как юрлица – владельцы легковых авто должны платить транспортный налог

Налоговая служба Харьковской области напоминает, в какой срок юрлица - владельцы легковых авто должны платить транспортный налог.
Отмечается, что согласно пп. 267.7.1 НКУ транспортный налог оплачивается по месту регистрации объектов налогообложения и зачисляется в соответствующий бюджет согласно положениям Бюджетного кодекса Украины.
Транспортный налог оплачивается в сроки уплаты налога, установленные пп. 267.8.1 НКУ, а именно:
а) физическими лицами – в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения;
б) юридическими лицами – авансовыми взносами ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, которые отражаются в годовой налоговой декларации.
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