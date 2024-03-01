Кабмин назначил заместителя министра здравоохранения

Новым заместителем главы Минздрава стал Игорь Копач.

Кабинет Министров Украины провел в пятницу, 1 марта, заседание, на котором принял кадровые решения. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Так, Кабинет Министров Украины принял распоряжение:

О назначении Копача Игоря Николаевича заместителем Министра здравоохранения;

заместителем Министра здравоохранения; Об увольнении Солодкой Инны Васильевны с должности государственного секретаря Министерства здравоохранения.

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