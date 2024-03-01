Уряд підтримав законопроєкт щодо змін до закону про воєнний стан для відновлення держорганів у Криму

Уряд підтримав законопроєкт щодо відновлення державної влади в тимчасово окупованому Криму.

У п'ятницю, 1 березня, під час засідання Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт, що вносить зміни до Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Ці зміни передбачають створення правових умов для відновлення роботи державних органів та органів місцевого самоврядування на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Про це пише Урядовий портал.

Відповідний законодавчий ініціатива була розроблена Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з представниками Офісу Президента України, Представництва Президента в АР Крим, Міністерства Інфраструктури та Національного агентства з питань державної служби.

У випадку схвалення закону парламентом буде створена можливість під час дії воєнного стану створити Військову адміністрацію АРК та військові адміністрації населених пунктів і визначити порядок призначення до них посадових осіб.

Законопроєкт також передбачає встановлення дати припинення повноважень органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб та державних службовців державних органів, які не були переміщені з тимчасово окупованої території АР Крим з 27 лютого 2014 року.

Ухвалення проєкту Закону створить умови для повноцінної інтеграції Криму в систему публічного управління України після деокупації півострова.

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