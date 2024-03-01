Правительство внесло изменения в Типовой договор аренды земли

Также дополнен перечень земельных участков, подлежащих консервации, земельными участками, загрязненными химическими веществами в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время военного положения, а также земельными участками, на которых расположены военные инженерно-технические или фортификационные постройки.

Кабмин на заседании 1 марта внес изменения в Типовой договор аренды земли, утвержденный постановлением КМУ от 3 марта 2004 №220.

В частности, в Типовом договоре аренды земли предусмотрено, что в случае передачи в аренду земельного участка (земельных участков) государственной собственности акционерному обществу, обществу с ограниченной ответственностью, 100% акций (долей) в уставном капитале которого принадлежат государству, образовавшемуся путем преобразования такого государственного предприятия и является его правопреемником, срок действия договора аренды земли составляет 50 лет.

Размер арендной платы в таком случае будет составлять не менее 12% нормативной денежной оценки земельного участка или не менее 12% нормативной денежной оценки единицы площади пашни по АРК или области, если нормативная денежная оценка земельного участка не проведена.

В Порядке консервации земель дополнен перечень земельных участков, подлежащих консервации, земельными участками, загрязненными химическими веществами в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время военного положения, а также земельными участками, на которых расположены военные инженерно-технические и/ или фортификационные постройки.

Кабмином внесены изменения в постановление КМУ от 22.09.2021 №1013 «Некоторые вопросы подготовки к проведению и проведению земельных торгов для продажи земельных участков и получение прав пользования ими (аренды, суперфиция, эмфитевзиса)» и в Порядок консервации земель, утвержденный постановлением КМУ от 19.00. .2022 №35 с целью приведения их в соответствие с требованиями Земельного кодекса Украины, законов «Об охране земель» и «Об аренде земли» с учетом изменений, внесенных Законом от 11.04.2023 N 3050-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законодательных актов Украины об освобождении от уплаты экологического налога, платы за землю и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за уничтоженное или поврежденное недвижимое имущество» и Законом от 27.07.2023 №3272-ІХ «О внесении изменений в некоторые законодательных актов Украины о повышении эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности».

Автор: Наталя Мамченко

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