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Правительство изменило Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений

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Правительство изменило Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений

07:45, 2 марта 2024
Также внесены изменения в Порядок осуществления проверки соответствия приобретателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям, определенным статьей 130 Земельного кодекса.
Правительство изменило Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений
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На заседании Кабмина 1 марта внесены изменения в Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений.

Так, дополнен соответствующим протоколом проведенной нотариусом проверки приобретателя перечень документов, представляемых для государственной регистрации права собственности в связи с передачей в собственность:

  • юридическим лицам земельного участка с/х назначения как взноса (внесение имущества в уставный (составленный) капитал (уставный фонд), вступительные, членские и целевые взносы членов кооператива и т.п.);
  • физическим и юридическим лицам земельного участка с/х назначения в результате прекращения (ликвидации или реорганизации) юридического лица или выделения из него нового юридического лица.

Кроме того, внесены изменения в Порядок проверки соответствия приобретателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения (с/х) требованиям, определенным статьей 130 Земельного кодекса Украины. А именно, урегулированы случаи, при которых нотариусом должна проводиться проверка приобретателя земельного участка с/х назначения в случае обращения к нему за совершением нотариального действия, в результате которого приобретается право собственности на земельные участки с/х назначения юридическими лицами, в частности, в связи с передачей в собственность юридическим лицам земельного участка с/х назначения как взноса (внесение имущества в уставный (составленный) капитал (уставный фонд), вступительные, членские и целевые взносы членов кооператива и т.п.).

Предусмотрено, что нотариус должен проводить проверку приобретателя земельного участка с/х назначения при обращении к нему по удостоверению подлинности подписи на акте приемки-передачи или другом документе, подтверждающем факт передачи земельного участка с/х назначения.

Кроме того, внесены изменения в постановление КМУ от 31.05.2012 г. N 476 «Об утверждении Порядка представления органами государственной регистрации прав на недвижимое имущество и органами, осуществляющими регистрацию места жительства физических лиц, сведений, необходимых для расчета налога на недвижимое имущество, отличное от земельной участки» с целью приведения его в соответствие с нормами подпункта 266.7.4 пункта 266.7 статьи 266 раздела XII Налогового кодекса Украины.

Изложен порядок предоставления сведений, необходимых для расчета налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в новой редакции.

Исключены нормы о порядке представления органами ГТС в контролирующие органы сведений о регистрации/снятии с регистрации места жительства/нахождения физического лица, необходимых контролирующим органам для расчета налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Предоставляем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Правительство внесло изменения в Типовой договор аренды земли.

Автор: Наталя Мамченко 

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