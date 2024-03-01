Нацпол и ГПСУ смогут обращаться в суд относительно принудительной ликвидации общественного формирования

На заседании Кабинета Министров Украины, которое состоялось в пятницу, 1 марта, был принят проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы". Этот законопроект направлен на улучшение сотрудничества между Национальной полицией и Госпогранслужбой с общественными формированиями, которые обеспечивают охрану общественного порядка и государственной границы. Также предусматривается установление прозрачного механизма прекращения деятельности таких формирований в случае нарушения законодательства.
Законопроект предусматривает ряд важных аспектов:
- совершенствование организационных вопросов деятельности общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы;
- предоставление полномочий территориальным органам Национальной полиции и Госпогранслужбы для прекращения деятельности таких формирований в случае нарушения закона;
- определение границ, в которых могут осуществлять свою деятельность члены общественных формирований;
- четкое разграничение полномочий между Национальной полицией и Госпогранслужбой в организации, направлении и контроле за деятельностью этих формирований.
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