Нацпол и ГПСУ смогут обращаться в суд относительно принудительной ликвидации общественного формирования

Кабмин предлагает предоставить полномочия территориальным органам Национальной полиции и органам Государственной пограничной службы обращаться в суд относительно принудительного прекращения (ликвидации) деятельности общественного формирования в случае бездействия или нарушения требований законодательства Украины.

Источник фото: dpsu.gov.ua

На заседании Кабинета Министров Украины, которое состоялось в пятницу, 1 марта, был принят проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы". Этот законопроект направлен на улучшение сотрудничества между Национальной полицией и Госпогранслужбой с общественными формированиями, которые обеспечивают охрану общественного порядка и государственной границы. Также предусматривается установление прозрачного механизма прекращения деятельности таких формирований в случае нарушения законодательства.

Законопроект предусматривает ряд важных аспектов:

совершенствование организационных вопросов деятельности общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы;

предоставление полномочий территориальным органам Национальной полиции и Госпогранслужбы для прекращения деятельности таких формирований в случае нарушения закона;

определение границ, в которых могут осуществлять свою деятельность члены общественных формирований;

четкое разграничение полномочий между Национальной полицией и Госпогранслужбой в организации, направлении и контроле за деятельностью этих формирований.

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