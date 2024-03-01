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Нацпол и ГПСУ смогут обращаться в суд относительно принудительной ликвидации общественного формирования

19:44, 1 марта 2024
Кабмин предлагает предоставить полномочия территориальным органам Национальной полиции и органам Государственной пограничной службы обращаться в суд относительно принудительного прекращения (ликвидации) деятельности общественного формирования в случае бездействия или нарушения требований законодательства Украины.
Нацпол и ГПСУ смогут обращаться в суд относительно принудительной ликвидации общественного формирования
Источник фото: dpsu.gov.ua
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На заседании Кабинета Министров Украины, которое состоялось в пятницу, 1 марта, был принят проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы". Этот законопроект направлен на улучшение сотрудничества между Национальной полицией и Госпогранслужбой с общественными формированиями, которые обеспечивают охрану общественного порядка и государственной границы. Также предусматривается установление прозрачного механизма прекращения деятельности таких формирований в случае нарушения законодательства.

Законопроект предусматривает ряд важных аспектов:

  • совершенствование организационных вопросов деятельности общественных формирований по охране общественного порядка и государственной границы;
  • предоставление полномочий территориальным органам Национальной полиции и Госпогранслужбы для прекращения деятельности таких формирований в случае нарушения закона;
  • определение границ, в которых могут осуществлять свою деятельность члены общественных формирований;
  • четкое разграничение полномочий между Национальной полицией и Госпогранслужбой в организации, направлении и контроле за деятельностью этих формирований.

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