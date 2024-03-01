Нацпол та ДПСУ зможуть звертатися до суду щодо примусової ліквідації громадського формування

Кабмін пропонує надати повноваження територіальним органам Національної поліції та органам Державної прикордонної служби звертатися до суду щодо примусового припинення (ліквідації) діяльності громадського формування в разі бездіяльності або порушення вимог законодавства України.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

На засіданні Кабінету Міністрів України, яке відбулося у п'ятницю, 1 березня, було ухвалено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону". Цей законопроєкт спрямований на поліпшення співпраці між Національною поліцією та Держприкордонслужбою з громадськими формуваннями, які забезпечують охорону громадського порядку і державного кордону. Також передбачається встановлення прозорого механізму припинення діяльності таких формувань у разі порушення законодавства.

Законопроєкт передбачає ряд важливих аспектів:

удосконалення організаційних питань діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону;

надання повноважень територіальним органам Національної поліції та Держприкордонслужби для припинення діяльності таких формувань у випадку порушення закону;

визначення меж, в яких можуть здійснювати свою діяльність члени громадських формувань;

чітке розмежування повноважень між Національною поліцією та Держприкордонслужбою в організації, спрямуванні та контролі за діяльністю цих формувань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.