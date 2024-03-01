Нацпол та ДПСУ зможуть звертатися до суду щодо примусової ліквідації громадського формування

На засіданні Кабінету Міністрів України, яке відбулося у п'ятницю, 1 березня, було ухвалено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону". Цей законопроєкт спрямований на поліпшення співпраці між Національною поліцією та Держприкордонслужбою з громадськими формуваннями, які забезпечують охорону громадського порядку і державного кордону. Також передбачається встановлення прозорого механізму припинення діяльності таких формувань у разі порушення законодавства.
Законопроєкт передбачає ряд важливих аспектів:
- удосконалення організаційних питань діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону;
- надання повноважень територіальним органам Національної поліції та Держприкордонслужби для припинення діяльності таких формувань у випадку порушення закону;
- визначення меж, в яких можуть здійснювати свою діяльність члени громадських формувань;
- чітке розмежування повноважень між Національною поліцією та Держприкордонслужбою в організації, спрямуванні та контролі за діяльністю цих формувань.
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