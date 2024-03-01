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Нацпол та ДПСУ зможуть звертатися до суду щодо примусової ліквідації громадського формування

19:44, 1 березня 2024
Кабмін пропонує надати повноваження територіальним органам Національної поліції та органам Державної прикордонної служби звертатися до суду щодо примусового припинення (ліквідації) діяльності громадського формування в разі бездіяльності або порушення вимог законодавства України.
Нацпол та ДПСУ зможуть звертатися до суду щодо примусової ліквідації громадського формування
Джерело фото: dpsu.gov.ua
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На засіданні Кабінету Міністрів України, яке відбулося у п'ятницю, 1 березня, було ухвалено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону". Цей законопроєкт спрямований на поліпшення співпраці між Національною поліцією та Держприкордонслужбою з громадськими формуваннями, які забезпечують охорону громадського порядку і державного кордону. Також передбачається встановлення прозорого механізму припинення діяльності таких формувань у разі порушення законодавства.

Законопроєкт передбачає ряд важливих аспектів:

  • удосконалення організаційних питань діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону;
  • надання повноважень територіальним органам Національної поліції та Держприкордонслужби для припинення діяльності таких формувань у випадку порушення закону;
  • визначення меж, в яких можуть здійснювати свою діяльність члени громадських формувань;
  • чітке розмежування повноважень між Національною поліцією та Держприкордонслужбою в організації, спрямуванні та контролі за діяльністю цих формувань.

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