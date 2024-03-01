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  1. В Украине

россия пытается сорвать мобилизацию в Украине роликами о хватании работниками ТЦК на улицах мужчин, – The Times

20:56, 1 марта 2024
Российские «тролли» распространяют видео «похищения» мужчин работниками ТЦК в Украине.
россия пытается сорвать мобилизацию в Украине роликами о хватании работниками ТЦК на улицах мужчин, – The Times
Источник фото: life.karpat.in.ua
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В интернете распространяются видео, которые показывают, как украинцев хватают на улицах для мобилизации. Издание The Times разбиралось в этих инцидентах и, ссылаясь на комментарии СБУ, сообщает, что это лишь единичные инциденты. По словам источника, масштаб этого явления искусственно преувеличивают российские "тролли", которым поставлена задача создать впечатление, будто такая ситуация массово происходит по всей Украине.

Председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в своем интервью изданию The Times отметил, что российские агенты еженедельно публикуют до 166 миллионов постов с дезинформацией через фейковые аккаунты в социальных сетях. Эти публикации направлены на подрыв решимости украинцев продолжать борьбу. Данилов также отметил, что среди мишеней российской дезинформации есть женские группы в соцсетях по всей стране.

"(Они - рнд.) непосредственно цитировали российскую пропаганду из социальных сетей", - сказал источник изданию, приводя пример того, как на плакате было написано "мобилизация незаконна, потому что Украина не объявила войну россии".

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