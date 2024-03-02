Разрушен подъезд: в Одессе шахед попал в 9-этажный дом, есть жертвы, фото

Шахед прилетел в дом, в результате чего много пострадавших, продолжается поисковая операция.

Фото: ОК «Юг»

В ночь на 2 марта россия в очередной раз атаковала Одессу ударными дронами. Один из них попал в 9-этажное здание. Подробности атаки сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Удар шахеда унес жизни двух человек, о чем известно по состоянию на утро 2 марта. Поисково-спасательная операция продолжается.

Еще семь человек получили ранения, среди них один ребенок. Среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице. Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, другие двое – в состоянии средней тяжести.

Дрон разрушил целый подъезд дома.

Издание "Суспильне" уточняет, что в результате ночного обстрела повреждены инженерные сети и котельная. Прилегающие многоэтажные дома в Одессе отключили от отопления.

Фото: ГСЧС

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