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  1. В Україні

Олександр Сирський анонсував кадрові рішення в бригадах та пояснив, чому на деяких напрямках не вдається тримати оборону

09:06, 2 березня 2024
В окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, Головнокомандувач ЗСУ направив групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги.
Олександр Сирський анонсував кадрові рішення в бригадах та пояснив, чому на деяких напрямках не вдається тримати оборону
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що відбувається на Східному напрямку фронту. За його словами, ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою. 

Сирський підкреслив, що протягом трьох днів йому цілком стало зрозуміло, чому у разі однакових показників укомплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою одним бригадам вдається стримувати ворожі атаки та тримати позиції, а іншим - ні. 

Насамперед це залежить від професіоналізму командира бригади та рівня підготовки штабу, через який командир здійснює свої повноваження. 

"Тому в окремі бригади, де є проблеми з підготовкою штабу, мною відправлені групи фахівців для передачі досвіду та надання допомоги", - повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

Після звітів командирів бригад та їхніх заступників були прийняті рішення для забезпечення резервами, боєприпасами, безпілотниками та іншим обладнанням.

"В окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоровʼю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення", - наголосив Сирський.

Він відзначив дії військовослужбовців 54 омбр, які влучним артилерійським вогнем у поєднанні з грамотним мінуванням знищили дві колони бронетехніки противника, стійкість та мужність бійців 25 опдбр та 47 омбр в боях за Орлівку та Бердичі, рішучість і сміливість воїнів 79 одшбр під час відбиття ворожих атак в районі Новомихайлівки.

Позитивним Сирський назвав і заміну однієї бригади на передньому краї після двох років безперервних боїв та переміщення в тил для відновлення боєздатності.

«Таким чином, ситуація на фронті залишається складною, але контрольованою», — зробив висновок Головнокомандувач ЗСУ.

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