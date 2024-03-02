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Истец утверждал, что его адвокат получил судебное решение через электронный кабинет, но не сообщил ему, поэтому был пропущен срок на апелляционное обжалование: что решил Верховный Суд

Если лицо своим поведением дало понять, что не будет реализовывать свое право на оспаривние документа или юридического факта, то оно не вправе его изменить впоследствии – Верховный Суд

Объединенная палата КГС ВС указала, что поведением, противоречащим добросовестности и честной деловой практике, является, в частности, поведение, не соответствующее предварительным заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона, действующая себе в ущерб, разумно полагается на них.

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В УПК определили, что в случае, если лицо подало письменное заявление на получение повесток о вызове с использованием Электронного кабинета, днем вручения повестки о вызове к следственному судье, суду является день получения судом уведомления о доставке повестки о вызове к следственному судье, суду на официальный электронный адрес лица.

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Также дополнен перечень земельных участков, подлежащих консервации, земельными участками, загрязненными химическими веществами в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время военного положения, а также земельными участками, на которых расположены военные инженерно-технические или фортификационные постройки.

  1. В Украине

Александр Сырский анонсировал кадровые решения в бригадах и объяснил, почему на некоторых направлениях не удается держать оборону

09:06, 2 марта 2024
В отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, Главнокомандующий ВСУ направил группы специалистов для передачи опыта и помощи.
Александр Сырский анонсировал кадровые решения в бригадах и объяснил, почему на некоторых направлениях не удается держать оборону
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что происходит на Восточном направлении фронта. По его словам, ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой.

Сырский подчеркнул, что в течение трех дней ему стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим - нет.

Прежде всего, это зависит от профессионализма командира бригады и уровня подготовки штаба, через который командир осуществляет свои полномочия.

"Поэтому в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, мной отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи", – сообщил Главнокомандующий ВСУ.

После отчетов командиров бригад и их заместителей были приняты решения по обеспечению резервами, боеприпасами, беспилотниками и другим оборудованием.

"В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения", - подчеркнул Сырский.

Он отметил действия военнослужащих 54 омбр, которые метким артиллерийским огнем в сочетании с грамотным минированием уничтожили две колонны бронетехники противника, стойкость и мужество бойцов 25 опдбр и 47 омбр в боях за Орловку и Бердичи, решительность и смелость воинов 79 одшбр при отражении вражеских атак в районе Новомихайловки.

Положительным Сырский назвал и замену одной бригады на переднем крае после двух лет непрерывных боев и перемещения в тыл для восстановления боеспособности.

«Таким образом, ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой», — подытожил Главнокомандующий ВСУ.

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