Александр Сырский анонсировал кадровые решения в бригадах и объяснил, почему на некоторых направлениях не удается держать оборону

В отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, Главнокомандующий ВСУ направил группы специалистов для передачи опыта и помощи.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что происходит на Восточном направлении фронта. По его словам, ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой.

Сырский подчеркнул, что в течение трех дней ему стало ясно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим - нет.

Прежде всего, это зависит от профессионализма командира бригады и уровня подготовки штаба, через который командир осуществляет свои полномочия.

"Поэтому в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, мной отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи", – сообщил Главнокомандующий ВСУ.

После отчетов командиров бригад и их заместителей были приняты решения по обеспечению резервами, боеприпасами, беспилотниками и другим оборудованием.

"В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения", - подчеркнул Сырский.

Он отметил действия военнослужащих 54 омбр, которые метким артиллерийским огнем в сочетании с грамотным минированием уничтожили две колонны бронетехники противника, стойкость и мужество бойцов 25 опдбр и 47 омбр в боях за Орловку и Бердичи, решительность и смелость воинов 79 одшбр при отражении вражеских атак в районе Новомихайловки.

Положительным Сырский назвал и замену одной бригады на переднем крае после двух лет непрерывных боев и перемещения в тыл для восстановления боеспособности.

«Таким образом, ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой», — подытожил Главнокомандующий ВСУ.

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