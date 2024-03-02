Ярослава Магучих выиграла «серебро» на чемпионате по прыжкам в высоту в помещении

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Если лицо своим поведением дало понять, что не будет реализовывать свое право на оспаривние документа или юридического факта, то оно не вправе его изменить впоследствии – Верховный Суд

Объединенная палата КГС ВС указала, что поведением, противоречащим добросовестности и честной деловой практике, является, в частности, поведение, не соответствующее предварительным заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона, действующая себе в ущерб, разумно полагается на них.

Верховная Рада приняла изменения в УПК о порядке вручения судебных повесток по уголовным делам

В УПК определили, что в случае, если лицо подало письменное заявление на получение повесток о вызове с использованием Электронного кабинета, днем вручения повестки о вызове к следственному судье, суду является день получения судом уведомления о доставке повестки о вызове к следственному судье, суду на официальный электронный адрес лица.

Правительство изменило Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений

Также внесены изменения в Порядок осуществления проверки соответствия приобретателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям, определенным статьей 130 Земельного кодекса.

Правительство внесло изменения в Типовой договор аренды земли

Также дополнен перечень земельных участков, подлежащих консервации, земельными участками, загрязненными химическими веществами в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время военного положения, а также земельными участками, на которых расположены военные инженерно-технические или фортификационные постройки.

Кабмин одобрил законопроект о направлении копий судебных решений по делам о коррупционных правонарушениях

Предусматривается также внесение изменений в УПК, которыми устанавливается обязанность судов посылать копии судебных решений по делу о коррупционном уголовном правонарушении.

  1. В Украине

Ярослава Магучих выиграла «серебро» на чемпионате по прыжкам в высоту в помещении

08:40, 2 марта 2024
Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике в помещении.
Ярослава Магучих выиграла «серебро» на чемпионате по прыжкам в высоту в помещении
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинская спортсменка Ярослава Магучих стала вице-чемпионкой мира по прыжкам в высоту на чемпионате мира-2024 по легкой атлетике в помещении, проходившем в Глазго. Об этом сообщает Федерация лёгкой атлетики Украины.

"Золото" на чемпионате в Глазго завоевала австралийка Никола Олислагерс, - она взяла 1.99 метра. Бронзу добыла в борьбе словенка Лиа Апостоловские с результатом 1,95 метра.

От Украины на соревнования было заявлено два прыгуна: Юлия Левченко и Ярослава Магучих, которая впервые отстаивала титул в помещении после дебютного "золота" 2022 года в Белграде.

Могучих подходила к соревнованиям с двумя уверенными победами в сезоне-2024: она добывала "золото" в немецком Котбусе и Нью-Йорке. Левченко с начала года ограничилась только домашними соревнованиями, в том числе стала чемпионкой Украины в помещении.

Магучих начала соревнование с высоты 1,92 метра. Каждую высоту она одолевала с первой попытки и на 1,99 выходила в статусе лидера, но не смогла преодолеть эту отметку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео