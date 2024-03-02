Ярослава Магучих выиграла «серебро» на чемпионате по прыжкам в высоту в помещении

Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль чемпионата мира по легкой атлетике в помещении.

Украинская спортсменка Ярослава Магучих стала вице-чемпионкой мира по прыжкам в высоту на чемпионате мира-2024 по легкой атлетике в помещении, проходившем в Глазго. Об этом сообщает Федерация лёгкой атлетики Украины.

"Золото" на чемпионате в Глазго завоевала австралийка Никола Олислагерс, - она взяла 1.99 метра. Бронзу добыла в борьбе словенка Лиа Апостоловские с результатом 1,95 метра.

От Украины на соревнования было заявлено два прыгуна: Юлия Левченко и Ярослава Магучих, которая впервые отстаивала титул в помещении после дебютного "золота" 2022 года в Белграде.

Могучих подходила к соревнованиям с двумя уверенными победами в сезоне-2024: она добывала "золото" в немецком Котбусе и Нью-Йорке. Левченко с начала года ограничилась только домашними соревнованиями, в том числе стала чемпионкой Украины в помещении.

Магучих начала соревнование с высоты 1,92 метра. Каждую высоту она одолевала с первой попытки и на 1,99 выходила в статусе лидера, но не смогла преодолеть эту отметку.

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