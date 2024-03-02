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Якщо особа своєю поведінкою дала зрозуміти, що не буде реалізовувати своє право на оспорення документу чи юридичного факту, то вона не вправі його змінити згодом – Верховний Суд

Об’єднана палата КЦС ВС вказала, що поведінкою, яка суперечить добросовісності та чесній діловій практиці, є, зокрема, поведінка, що не відповідає попереднім заявам або поведінці сторони, за умови, що інша сторона, яка діє собі на шкоду, розумно покладається на них.

Верховна Рада ухвалила зміни до КПК щодо порядку вручення судових повісток по кримінальних справах

У КПК визначили, що у випадку, якщо особа подала письмову заяву на одержання повісток про виклик з використанням Електронного кабінету, днем вручення повістки про виклик до слідчого судді, суду є день отримання судом повідомлення про доставлення повістки про виклик до слідчого судді, суду на офіційну електронну адресу особи.

Уряд змінив Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Також внесені зміни до Порядку здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу.

Уряд вніс зміни до Типового договору оренди землі

Також доповнено перелік земельних ділянок, що підлягатимуть консервації, земельними ділянками, забрудненими хімічними речовинами внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових дій під час дії воєнного стану, а також земельними ділянками, на яких розташовані військові інженерно-технічні або фортифікаційні споруди.

Кабмін схвалив законопроект щодо надсилання копій судових рішень у справах про корупційні правопорушення

Передбачається також внесення змін до КПК, якими встановлюється обовʼязок судів надсилати копії судових рішень у справі про корупційне кримінальне правопорушення.

  1. В Україні

Ярослава Магучіх виграла «срібло» на чемпіонаті зі стрибків у висоту в приміщенні

08:40, 2 березня 2024
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула срібну медаль чемпіонату світу з легкої атлетики в приміщенні.
Ярослава Магучіх виграла «срібло» на чемпіонаті зі стрибків у висоту в приміщенні
Фото: Getty Images
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Українська спортсменка Ярослава Магучіх стала віце-чемпіонкою світу зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу-2024 з легкої атлетики у приміщенні, що проходив у Глазго. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

"Золото" на чемпіонаті в Глазго здобула австралійка Нікола Оліслагерс, - вона взяла 1.99 метра. Бронзу виборола словенка Ліа Апостоловскі з результатом 1,95 метра.

Від України на змагання були заявлені дві стрибунки: Юлія Левченко та Ярослава Магучих, яка вперше відстоювала титул у приміщенні після дебютного "золота" 2022 року у Белграді.

Магучих підходила до змагань із двома впевненими перемогами у сезоні-2024: вона здобувала "золото" у німецькому Котбусі та Нью-Йорку. Левченко з початку року обмежилася лише домашніми змаганнями, зокрема стала чемпіонкою України у приміщенні.

Магучіх почала змагання з висоти 1,92 метри. Кожну висоту вона долала з першої спроби і на 1,99 виходила в статусі лідерки, але не змогла подолати цю відмітку.

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