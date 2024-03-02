Ярослава Магучіх виграла «срібло» на чемпіонаті зі стрибків у висоту в приміщенні

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула срібну медаль чемпіонату світу з легкої атлетики в приміщенні.

Фото: Getty Images

Українська спортсменка Ярослава Магучіх стала віце-чемпіонкою світу зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу-2024 з легкої атлетики у приміщенні, що проходив у Глазго. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

"Золото" на чемпіонаті в Глазго здобула австралійка Нікола Оліслагерс, - вона взяла 1.99 метра. Бронзу виборола словенка Ліа Апостоловскі з результатом 1,95 метра.

Від України на змагання були заявлені дві стрибунки: Юлія Левченко та Ярослава Магучих, яка вперше відстоювала титул у приміщенні після дебютного "золота" 2022 року у Белграді.

Магучих підходила до змагань із двома впевненими перемогами у сезоні-2024: вона здобувала "золото" у німецькому Котбусі та Нью-Йорку. Левченко з початку року обмежилася лише домашніми змаганнями, зокрема стала чемпіонкою України у приміщенні.

Магучіх почала змагання з висоти 1,92 метри. Кожну висоту вона долала з першої спроби і на 1,99 виходила в статусі лідерки, але не змогла подолати цю відмітку.

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