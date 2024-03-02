Повысит ли Укрзализныця тарифы на перевозки: подробности

Глава Укрзализныци заявил, что тарифы на международные перевозки формируются в сотрудничестве с партнерами.

Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко заявил, что тарифы на внутренние пассажирские и грузовые перевозки не будут увеличиваться. Эту информацию он предоставил в комментарии Укринформу.

"В финансовом плане Укрзализныци на этот год не заложено повышение тарифов на перевозки. Ни на пассажирские, ни на грузовые", - отметил Лященко.

Председатель правления уточнил, что это касается только внутренних перевозок. Что касается международных, здесь цены формируются в сотрудничестве с международными партнерами.

"По зарубежным - зависит не только от нас. Поэтому я не могу сказать стопроцентно, что роста не будет. Однако если и будет, то точно незначительный", - добавил он.

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