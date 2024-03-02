У Украины очень слабая оборона к западу от Авдеевки, это позволяет врагу продвигаться, — New York Times

Как сообщается, оккупанты продолжают достигать небольших, но быстрых успехов за пределами Авдеевки.

Украина пытается сдержать наступление окупантов после выхода из Авдеевки. Однако на этих рубежах плохо обустроена оборона. Об этом пишет New York Times.

В статье публикуются спутниковые снимки украинских укреплений, которые характеризуются "редкими" и "элементарными".

Издание пишет, что загарабники продолжают добиваться небольших, но быстрых успехов за пределами Авдеевки, что частично объясняется уменьшением количества украинских боеприпасов и уменьшением западной помощи.

"Жидкие, рудиментарные линии траншей заполняют территорию к западу от Авдеевки, которую Украина пытается защитить, согласно обзору изображений от коммерческой спутниковой компании Planet Labs. Эти линии траншей лишены многих дополнительных укреплений, которые могли бы замедлить российские танки и помочь защитить основные дороги и важно местность", - подчеркнули в NYT.

Как сообщается, официальные лица США выразили в частных разговорах свою обеспокоенность тем, что Украина не подготовила свои оборонные позиции достаточно хорошо вперед, и теперь это может иметь последствия, поскольку российские войска постепенно, но устойчиво продолжают продвигаться поближе к Авдеевке.

В статье издания подчеркивают, что украинское командование имело достаточно времени для подготовки обороны под Авдеевкой, поскольку "территория подвергается атакам с 2014 года, и Украина едва контролирует ее после того, как россия начала свое полномасштабное вторжение два года назад".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.