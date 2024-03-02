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  1. В Украине

У Украины очень слабая оборона к западу от Авдеевки, это позволяет врагу продвигаться, — New York Times

12:15, 2 марта 2024
Как сообщается, оккупанты продолжают достигать небольших, но быстрых успехов за пределами Авдеевки.
У Украины очень слабая оборона к западу от Авдеевки, это позволяет врагу продвигаться, — New York Times
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Украина пытается сдержать наступление окупантов после выхода из Авдеевки. Однако на этих рубежах плохо обустроена оборона. Об этом пишет New York Times.

В статье публикуются спутниковые снимки украинских укреплений, которые характеризуются "редкими" и "элементарными".

Издание пишет, что загарабники продолжают добиваться небольших, но быстрых успехов за пределами Авдеевки, что частично объясняется уменьшением количества украинских боеприпасов и уменьшением западной помощи.

"Жидкие, рудиментарные линии траншей заполняют территорию к западу от Авдеевки, которую Украина пытается защитить, согласно обзору изображений от коммерческой спутниковой компании Planet Labs. Эти линии траншей лишены многих дополнительных укреплений, которые могли бы замедлить российские танки и помочь защитить основные дороги и важно местность", - подчеркнули в NYT.

Как сообщается, официальные лица США выразили в частных разговорах свою обеспокоенность тем, что Украина не подготовила свои оборонные позиции достаточно хорошо вперед, и теперь это может иметь последствия, поскольку российские войска постепенно, но устойчиво продолжают продвигаться поближе к Авдеевке.

В статье издания подчеркивают, что украинское командование имело достаточно времени для подготовки обороны под Авдеевкой, поскольку "территория подвергается атакам с 2014 года, и Украина едва контролирует ее после того, как россия начала свое полномасштабное вторжение два года назад".

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