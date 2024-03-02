На каждую недоставленную в Украину систему ПВО россия отвечает сотнями ракет и беспилотников, – Кулеба

Кулеба призвал к оперативным действиям международных партнеров против российской агрессии.

Источник фото: slovoidilo.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обеспокоен эскалацией насилия со стороны россии в Украине. В своем обращении соцсети Х, он подчеркнул, что каждая недоставленная Украине система противовоздушной обороны (ПВО) отвечает россия сотнями ракет и беспилотников, которые нападают на украинские города.

За последние события Дмитрий Кулеба отметил, что в Одессе в результате ракетного удара по жилому дому погибли два человека, а восемь получили ранения, среди которых есть ребенок. Он также отметил, что россия продолжает действовать агрессивно каждый раз, когда Запад не реагирует на ее провокации.

"Очередная ночная сокрушительная атака россиян на Харьков, Одессу и Сумскую область. В Одессе попали в жилой дом. Сейчас сообщается о двух погибших и восьмеро раненых, среди которых есть ребенок. россия действует каждый раз, когда Запад бездействует. За каждое слово, которое объясняет, почему что-то нельзя сделать для Украины, россия забирает настоящую человеческую жизнь. На каждую недоставленную ПВО, россия отвечает сотнями ракет и беспилотников, которые атакуют города в Украине", - написал он.

Министр призвал международное сообщество действовать немедленно, инвестировать в производство оружия, прекратить экспорт за ее пределы и поддержать Украину в борьбе против агрессии россии. Он подчеркнул, что цель заключается не просто в реакции, а в оперативных и решительных действиях для обеспечения безопасности и мира в регионе.

"Инвестируйте в производство, покупайте (оружие - ред.) и запрещайте экспорт за пределы Европы сейчас. Цель заключается не в том, чтобы действовать "сколько нужно", а "как можно быстрее и сколько нужно", - добавил министр.

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