На каждую недоставленную в Украину систему ПВО россия отвечает сотнями ракет и беспилотников, – Кулеба

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Работников Бюро экономической безопасности переаттестуют комиссии с преобладающим голосом лиц, делегированных международными и неправительственными организациями.

Когда обыск в служебном кабинете чиновника не нуждается в санкции следственного судьи, а отсутствие защитника не влечет недопустимость доказательств – Верховный Суд высказал позицию

Признавая недопустимым доказательством протокол обыска служебного кабинета чиновника, апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о нарушении органом досудебного расследования требований ст. 233 УПК, поскольку прокурором не предоставлено определение следственного судьи о разрешении на проведение обыска: что решил Верховный Суд.

Суд не должен дублировать решение лично истцу, если оно доставлено в Электронный кабинет адвоката, даже если адвокат его проигнорировал, - позиция Верховного Суда

Истец утверждал, что его адвокат получил судебное решение через электронный кабинет, но не сообщил ему, поэтому был пропущен срок на апелляционное обжалование: что решил Верховный Суд

Если лицо своим поведением дало понять, что не будет реализовывать свое право на оспаривние документа или юридического факта, то оно не вправе его изменить впоследствии – Верховный Суд

Объединенная палата КГС ВС указала, что поведением, противоречащим добросовестности и честной деловой практике, является, в частности, поведение, не соответствующее предварительным заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона, действующая себе в ущерб, разумно полагается на них.

Верховная Рада приняла изменения в УПК о порядке вручения судебных повесток по уголовным делам

В УПК определили, что в случае, если лицо подало письменное заявление на получение повесток о вызове с использованием Электронного кабинета, днем вручения повестки о вызове к следственному судье, суду является день получения судом уведомления о доставке повестки о вызове к следственному судье, суду на официальный электронный адрес лица.

  1. В Украине

На каждую недоставленную в Украину систему ПВО россия отвечает сотнями ракет и беспилотников, – Кулеба

11:58, 2 марта 2024
Кулеба призвал к оперативным действиям международных партнеров против российской агрессии.
На каждую недоставленную в Украину систему ПВО россия отвечает сотнями ракет и беспилотников, – Кулеба
Источник фото: slovoidilo.ua
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обеспокоен эскалацией насилия со стороны россии в Украине. В своем обращении соцсети Х, он подчеркнул, что каждая недоставленная Украине система противовоздушной обороны (ПВО) отвечает россия сотнями ракет и беспилотников, которые нападают на украинские города.

За последние события Дмитрий Кулеба отметил, что в Одессе в результате ракетного удара по жилому дому погибли два человека, а восемь получили ранения, среди которых есть ребенок. Он также отметил, что россия продолжает действовать агрессивно каждый раз, когда Запад не реагирует на ее провокации.

"Очередная ночная сокрушительная атака россиян на Харьков, Одессу и Сумскую область. В Одессе попали в жилой дом. Сейчас сообщается о двух погибших и восьмеро раненых, среди которых есть ребенок. россия действует каждый раз, когда Запад бездействует. За каждое слово, которое объясняет, почему что-то нельзя сделать для Украины, россия забирает настоящую человеческую жизнь. На каждую недоставленную ПВО, россия отвечает сотнями ракет и беспилотников, которые атакуют города в Украине", - написал он.

Министр призвал международное сообщество действовать немедленно, инвестировать в производство оружия, прекратить экспорт за ее пределы и поддержать Украину в борьбе против агрессии россии. Он подчеркнул, что цель заключается не просто в реакции, а в оперативных и решительных действиях для обеспечения безопасности и мира в регионе.

"Инвестируйте в производство, покупайте (оружие - ред.) и запрещайте экспорт за пределы Европы сейчас. Цель заключается не в том, чтобы действовать "сколько нужно", а "как можно быстрее и сколько нужно", - добавил министр.

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