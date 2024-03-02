Психологическое запугивание: в НАТО прокомментировали ядерную угрозу путина

Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Директора БЭБ будут выбирать по новой процедуре, а работников БЭБ переаттестуют – новый законопроект

Работников Бюро экономической безопасности переаттестуют комиссии с преобладающим голосом лиц, делегированных международными и неправительственными организациями.

Когда обыск в служебном кабинете чиновника не нуждается в санкции следственного судьи, а отсутствие защитника не влечет недопустимость доказательств – Верховный Суд высказал позицию

Признавая недопустимым доказательством протокол обыска служебного кабинета чиновника, апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о нарушении органом досудебного расследования требований ст. 233 УПК, поскольку прокурором не предоставлено определение следственного судьи о разрешении на проведение обыска: что решил Верховный Суд.

Суд не должен дублировать решение лично истцу, если оно доставлено в Электронный кабинет адвоката, даже если адвокат его проигнорировал, - позиция Верховного Суда

Истец утверждал, что его адвокат получил судебное решение через электронный кабинет, но не сообщил ему, поэтому был пропущен срок на апелляционное обжалование: что решил Верховный Суд

Если лицо своим поведением дало понять, что не будет реализовывать свое право на оспаривние документа или юридического факта, то оно не вправе его изменить впоследствии – Верховный Суд

Объединенная палата КГС ВС указала, что поведением, противоречащим добросовестности и честной деловой практике, является, в частности, поведение, не соответствующее предварительным заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона, действующая себе в ущерб, разумно полагается на них.

Верховная Рада приняла изменения в УПК о порядке вручения судебных повесток по уголовным делам

В УПК определили, что в случае, если лицо подало письменное заявление на получение повесток о вызове с использованием Электронного кабинета, днем вручения повестки о вызове к следственному судье, суду является день получения судом уведомления о доставке повестки о вызове к следственному судье, суду на официальный электронный адрес лица.

  1. В мире

Психологическое запугивание: в НАТО прокомментировали ядерную угрозу путина

11:37, 2 марта 2024
В НАТО считают, что подобные заявления путина являются частью российского арсенала запугивания и психологического давления.
Психологическое запугивание: в НАТО прокомментировали ядерную угрозу путина
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ прокомментировал очередные ядерные угрозы российского диктора путина. Он назвал эти заявления очередным запугиванием, направленным на страны Запада, передает El País.

Он отметил, что такие угрозы весь мир наблюдает более двух лет с тех пор, как началось вторжение в Украину. По его мнению, запугивание кремлевского диктатора безответственно, но непосредственной угрозы пока нет.

В то же время Мирча считает, что такие заявления очень опасны, поскольку они подрывают доверие к сфере ядерного оружия.

"Это "пафосный" способ критиковать Запад и описывать войну, которую он начал в Украине, как войну цивилизаций, или когда он утверждает, что Запад пытается уничтожить рф, что является полной ерундой", - добавил Мирча Джоанэ. 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео