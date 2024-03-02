Психологическое запугивание: в НАТО прокомментировали ядерную угрозу путина

В НАТО считают, что подобные заявления путина являются частью российского арсенала запугивания и психологического давления.

Заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ прокомментировал очередные ядерные угрозы российского диктора путина. Он назвал эти заявления очередным запугиванием, направленным на страны Запада, передает El País.

Он отметил, что такие угрозы весь мир наблюдает более двух лет с тех пор, как началось вторжение в Украину. По его мнению, запугивание кремлевского диктатора безответственно, но непосредственной угрозы пока нет.

В то же время Мирча считает, что такие заявления очень опасны, поскольку они подрывают доверие к сфере ядерного оружия.

"Это "пафосный" способ критиковать Запад и описывать войну, которую он начал в Украине, как войну цивилизаций, или когда он утверждает, что Запад пытается уничтожить рф, что является полной ерундой", - добавил Мирча Джоанэ.

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