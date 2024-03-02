Алкоголь в дверце авто и в крови: состояние опьянения водителя в 8 раз превысило допустимую норму

В Киеве патрульные остановили нетрезвого водителя, за что он получил штраф и отстранение от управления автомобилем.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве во время патрулирования на проспекте Валерия Лобановского инспекторы остановили автомобиль Opel, во время общения с водителем заметили в автомобиле открытую бутылку алкогольного напитка, а сам водитель демонстрировал признаки опьянения, сообщили столичная патрульная полиция.

Патрульные предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что он согласился. Результат осмотра с помощью устройства Драгер показал, что концентрация алкоголя в крови водителя почти в 8 раз превышает норму, что составляет 1,59 промилле.

В связи с этим инспекторы назначили водителю оштрафування и отстранили его от управления автомобилем, составив на него протокол по ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины о правонарушениях (КУоАП) за управление в состоянии опьянения.

Полиция обращает внимание: алкоголь и руль - это опасная комбинация. Будьте ответственными и не ставьте под угрозу безопасность себя и других на дороге.

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