Немецкие истребители перехватили российские самолеты вблизи Латвии

Немецкие истребители Eurofighter с латвийской базы впервые перехватили российские самолеты у границы.

Источник фото: defence-ua.com

Немецкие истребители Eurofighter впервые перехватили российские самолеты неподалеку от Латвии, сообщили Военно-воздушные силы Латвии.

Инцидент произошел в пятницу, 1 марта, когда немецкие истребители отправились с военной базы "Лиелварде" в Латвии для перехвата российских самолетов недалеко от территориальных вод страны.

Это впервые, когда немецкие истребители Eurofighter осуществили такую миссию с латвийской авиабазы, отмечается в сообщении.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс прокомментировал инцидент, подчеркнув эффективность патрулирования воздушного пространства НАТО и способность союзников быстро реагировать на подобные ситуации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.