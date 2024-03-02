Немецкие истребители перехватили российские самолеты вблизи Латвии

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Директора БЭБ будут выбирать по новой процедуре, а работников БЭБ переаттестуют – новый законопроект

Работников Бюро экономической безопасности переаттестуют комиссии с преобладающим голосом лиц, делегированных международными и неправительственными организациями.

Когда обыск в служебном кабинете чиновника не нуждается в санкции следственного судьи, а отсутствие защитника не влечет недопустимость доказательств – Верховный Суд высказал позицию

Признавая недопустимым доказательством протокол обыска служебного кабинета чиновника, апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о нарушении органом досудебного расследования требований ст. 233 УПК, поскольку прокурором не предоставлено определение следственного судьи о разрешении на проведение обыска: что решил Верховный Суд.

Суд не должен дублировать решение лично истцу, если оно доставлено в Электронный кабинет адвоката, даже если адвокат его проигнорировал, - позиция Верховного Суда

Истец утверждал, что его адвокат получил судебное решение через электронный кабинет, но не сообщил ему, поэтому был пропущен срок на апелляционное обжалование: что решил Верховный Суд

Если лицо своим поведением дало понять, что не будет реализовывать свое право на оспаривние документа или юридического факта, то оно не вправе его изменить впоследствии – Верховный Суд

Объединенная палата КГС ВС указала, что поведением, противоречащим добросовестности и честной деловой практике, является, в частности, поведение, не соответствующее предварительным заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона, действующая себе в ущерб, разумно полагается на них.

Верховная Рада приняла изменения в УПК о порядке вручения судебных повесток по уголовным делам

В УПК определили, что в случае, если лицо подало письменное заявление на получение повесток о вызове с использованием Электронного кабинета, днем вручения повестки о вызове к следственному судье, суду является день получения судом уведомления о доставке повестки о вызове к следственному судье, суду на официальный электронный адрес лица.

  1. В мире

Немецкие истребители перехватили российские самолеты вблизи Латвии

10:55, 2 марта 2024
Немецкие истребители Eurofighter с латвийской базы впервые перехватили российские самолеты у границы.
Немецкие истребители перехватили российские самолеты вблизи Латвии
Источник фото: defence-ua.com
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Немецкие истребители Eurofighter впервые перехватили российские самолеты неподалеку от Латвии, сообщили Военно-воздушные силы Латвии.

Инцидент произошел в пятницу, 1 марта, когда немецкие истребители отправились с военной базы "Лиелварде" в Латвии для перехвата российских самолетов недалеко от территориальных вод страны.

Это впервые, когда немецкие истребители Eurofighter осуществили такую миссию с латвийской авиабазы, отмечается в сообщении.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс прокомментировал инцидент, подчеркнув эффективность патрулирования воздушного пространства НАТО и способность союзников быстро реагировать на подобные ситуации.

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