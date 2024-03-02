Німецькі винищувачі перехопили російські літаки поблизу Латвії

Німецькі винищувачі Eurofighter з латвійської бази вперше перехопили російські літаки біля кордону.

Джерело фото: defence-ua.com

Німецькі винищувачі Eurofighter вперше перехопили російські літаки неподалік від Латвії, повідомили Військово-повітряні сили Латвії.

Інцидент стався у п'ятницю, 1 березня, коли німецькі винищувачі вирушили з військової бази "Ліелварде" у Латвії для перехоплення російських літаків неподалік територіальних вод країни.

Це вперше, коли німецькі винищувачі Eurofighter здійснили таку місію з латвійської авіабази, зауважується у повідомленні.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс прокоментував інцидент, підкресливши ефективність патрулювання повітряного простору НАТО та здатність союзників швидко реагувати на подібні ситуації.

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