Німецькі винищувачі перехопили російські літаки поблизу Латвії

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Коли обшук у службовому кабінеті чиновника не потребує санкції слідчого судді, а відсутність захисника не тягне недопустимість доказів – Верховний Суд висловив позицію

Визнаючи недопустимим доказом протокол обшуку службового кабінету чиновника, апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції про порушення органом досудового розслідування вимог ст. 233 КПК, оскільки прокурором не надано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку: що вирішив Верховний Суд.

Суд не повинен дублювати рішення особисто позивачу, якщо його доставлено до Електронного кабінету адвоката, навіть якщо адвокат його проігнорував, - позиція Верховного Суду

Позивач стверджував, що його адвокат отримав судове рішення через Електронний кабінет, але не повідомив йому, тому був пропущений строк на апеляційне оскарження: що вирішив Верховний Суд

Якщо особа своєю поведінкою дала зрозуміти, що не буде реалізовувати своє право на оспорення документу чи юридичного факту, то вона не вправі його змінити згодом – Верховний Суд

Об’єднана палата КЦС ВС вказала, що поведінкою, яка суперечить добросовісності та чесній діловій практиці, є, зокрема, поведінка, що не відповідає попереднім заявам або поведінці сторони, за умови, що інша сторона, яка діє собі на шкоду, розумно покладається на них.

Верховна Рада ухвалила зміни до КПК щодо порядку вручення судових повісток по кримінальних справах

У КПК визначили, що у випадку, якщо особа подала письмову заяву на одержання повісток про виклик з використанням Електронного кабінету, днем вручення повістки про виклик до слідчого судді, суду є день отримання судом повідомлення про доставлення повістки про виклик до слідчого судді, суду на офіційну електронну адресу особи.

Уряд змінив Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Також внесені зміни до Порядку здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу.

  1. У світі

Німецькі винищувачі перехопили російські літаки поблизу Латвії

10:55, 2 березня 2024
Німецькі винищувачі Eurofighter з латвійської бази вперше перехопили російські літаки біля кордону.
Німецькі винищувачі перехопили російські літаки поблизу Латвії
Джерело фото: defence-ua.com
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Німецькі винищувачі Eurofighter вперше перехопили російські літаки неподалік від Латвії, повідомили Військово-повітряні сили Латвії.

Інцидент стався у п'ятницю, 1 березня, коли німецькі винищувачі вирушили з військової бази "Ліелварде" у Латвії для перехоплення російських літаків неподалік територіальних вод країни.

Це вперше, коли німецькі винищувачі Eurofighter здійснили таку місію з латвійської авіабази, зауважується у повідомленні.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс прокоментував інцидент, підкресливши ефективність патрулювання повітряного простору НАТО та здатність союзників швидко реагувати на подібні ситуації.

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