Що святкують 2 березня та які пам’ятні події сталися цього дня

У суботу, 2 березня, в Україні та світі відзначають декілька свят. Сьогодні святкують Всесвітній день психічного здоров'я підлітків. Головна мета цього дня полягає в підвищенні обізнаності про психічне здоров'я тінейджерів, подолання невпевненності у собі за допомогою музики, танців, медитації тощо.
Також 2 березня Всесвітній день інформаційної архітектури. Починаючи від 2012 року, цей день завжди припадає на першу суботу березня. Свято було створене за підтримки Інституту інформаційної архітектури.
А ще 2 березня святкують День народження компакт-диска та Міжнародний день порятунку котів.
Віряни вшановують пам'ять єпископа Феодота Киринейського.
Пам’ятні події:
1918 - В УНР ухвалено перший закон про громадянство України;
1923 - У США вийшов перший номер журналу "Time" - 32-сторінкове видання було першим американським тижневиком новин;
1933 - Прем'єра культового художнього фільму Меріана Купера "Кінг-Конг";
1949 - Закінчився перший безпосадковий політ на літаку навколо земної кулі. Він тривав 94 години і був здійснений на літаку Lucky Lady II (B-50 Superfortress);
1972 - З мису Канаверал стартував космічний апарат "Піонер-10", який першим досяг третьої космічної швидкості та почав досліджувати Юпітер;
1993 - Засновано Академію медичних наук України.
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