Що святкують 2 березня та які пам’ятні події сталися цього дня

В Україні і світі відзначають Всесвітній день психічного здоров'я підлітків.

Фото: Shutterstock

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 2 березня, в Україні та світі відзначають декілька свят. Сьогодні святкують Всесвітній день психічного здоров'я підлітків. Головна мета цього дня полягає в підвищенні обізнаності про психічне здоров'я тінейджерів, подолання невпевненності у собі за допомогою музики, танців, медитації тощо.

Також 2 березня Всесвітній день інформаційної архітектури. Починаючи від 2012 року, цей день завжди припадає на першу суботу березня. Свято було створене за підтримки Інституту інформаційної архітектури.

А ще 2 березня святкують День народження компакт-диска та Міжнародний день порятунку котів.

Віряни вшановують пам'ять єпископа Феодота Киринейського.

Пам’ятні події:

1918 - В УНР ухвалено перший закон про громадянство України;

1923 - У США вийшов перший номер журналу "Time" - 32-сторінкове видання було першим американським тижневиком новин;

1933 - Прем'єра культового художнього фільму Меріана Купера "Кінг-Конг";

1949 - Закінчився перший безпосадковий політ на літаку навколо земної кулі. Він тривав 94 години і був здійснений на літаку Lucky Lady II (B-50 Superfortress);

1972 - З мису Канаверал стартував космічний апарат "Піонер-10", який першим досяг третьої космічної швидкості та почав досліджувати Юпітер;

1993 - Засновано Академію медичних наук України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.