Що святкують 2 березня та які пам’ятні події сталися цього дня

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Коли обшук у службовому кабінеті чиновника не потребує санкції слідчого судді, а відсутність захисника не тягне недопустимість доказів – Верховний Суд висловив позицію

Визнаючи недопустимим доказом протокол обшуку службового кабінету чиновника, апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції про порушення органом досудового розслідування вимог ст. 233 КПК, оскільки прокурором не надано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку: що вирішив Верховний Суд.

Суд не повинен дублювати рішення особисто позивачу, якщо його доставлено до Електронного кабінету адвоката, навіть якщо адвокат його проігнорував, - позиція Верховного Суду

Позивач стверджував, що його адвокат отримав судове рішення через Електронний кабінет, але не повідомив йому, тому був пропущений строк на апеляційне оскарження: що вирішив Верховний Суд

Якщо особа своєю поведінкою дала зрозуміти, що не буде реалізовувати своє право на оспорення документу чи юридичного факту, то вона не вправі його змінити згодом – Верховний Суд

Об’єднана палата КЦС ВС вказала, що поведінкою, яка суперечить добросовісності та чесній діловій практиці, є, зокрема, поведінка, що не відповідає попереднім заявам або поведінці сторони, за умови, що інша сторона, яка діє собі на шкоду, розумно покладається на них.

Верховна Рада ухвалила зміни до КПК щодо порядку вручення судових повісток по кримінальних справах

У КПК визначили, що у випадку, якщо особа подала письмову заяву на одержання повісток про виклик з використанням Електронного кабінету, днем вручення повістки про виклик до слідчого судді, суду є день отримання судом повідомлення про доставлення повістки про виклик до слідчого судді, суду на офіційну електронну адресу особи.

Уряд змінив Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Також внесені зміни до Порядку здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним статтею 130 Земельного кодексу.

  1. Суспільство

Що святкують 2 березня та які пам’ятні події сталися цього дня

10:14, 2 березня 2024
В Україні і світі відзначають Всесвітній день психічного здоров'я підлітків.
Що святкують 2 березня та які пам’ятні події сталися цього дня
Фото: Shutterstock
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У суботу, 2 березня, в Україні та світі відзначають декілька свят. Сьогодні святкують Всесвітній день психічного здоров'я підлітків. Головна мета цього дня полягає в підвищенні обізнаності про психічне здоров'я тінейджерів, подолання невпевненності у собі за допомогою музики, танців, медитації тощо.

Також  2 березня Всесвітній день інформаційної архітектури. Починаючи від 2012 року, цей день завжди припадає на першу суботу березня.  Свято було створене за підтримки Інституту інформаційної архітектури.

А ще 2 березня святкують День народження компакт-диска та Міжнародний день порятунку котів.

Віряни вшановують пам'ять єпископа Феодота Киринейського. 

Пам’ятні події:

1918 - В УНР ухвалено перший закон про громадянство України;

1923 - У США вийшов перший номер журналу "Time" - 32-сторінкове видання було першим американським тижневиком новин;

1933 - Прем'єра культового художнього фільму Меріана Купера "Кінг-Конг";

1949 - Закінчився перший безпосадковий політ на літаку навколо земної кулі. Він тривав 94 години і був здійснений на літаку Lucky Lady II (B-50 Superfortress);

1972 - З мису Канаверал стартував космічний апарат "Піонер-10", який першим досяг третьої космічної швидкості та почав досліджувати Юпітер;

1993 - Засновано Академію медичних наук України.

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