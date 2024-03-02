Что празднуют 2 марта и какие памятные события произошли в этот день

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Суд не должен дублировать решение лично истцу, если оно доставлено в Электронный кабинет адвоката, даже если адвокат его проигнорировал, - позиция Верховного Суда

Истец утверждал, что его адвокат получил судебное решение через электронный кабинет, но не сообщил ему, поэтому был пропущен срок на апелляционное обжалование: что решил Верховный Суд

Если лицо своим поведением дало понять, что не будет реализовывать свое право на оспаривние документа или юридического факта, то оно не вправе его изменить впоследствии – Верховный Суд

Объединенная палата КГС ВС указала, что поведением, противоречащим добросовестности и честной деловой практике, является, в частности, поведение, не соответствующее предварительным заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона, действующая себе в ущерб, разумно полагается на них.

Верховная Рада приняла изменения в УПК о порядке вручения судебных повесток по уголовным делам

В УПК определили, что в случае, если лицо подало письменное заявление на получение повесток о вызове с использованием Электронного кабинета, днем вручения повестки о вызове к следственному судье, суду является день получения судом уведомления о доставке повестки о вызове к следственному судье, суду на официальный электронный адрес лица.

Правительство изменило Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений

Также внесены изменения в Порядок осуществления проверки соответствия приобретателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям, определенным статьей 130 Земельного кодекса.

Правительство внесло изменения в Типовой договор аренды земли

Также дополнен перечень земельных участков, подлежащих консервации, земельными участками, загрязненными химическими веществами в результате чрезвычайных ситуаций и/или вооруженной агрессии и боевых действий во время военного положения, а также земельными участками, на которых расположены военные инженерно-технические или фортификационные постройки.

  1. Общество

Что празднуют 2 марта и какие памятные события произошли в этот день

10:14, 2 марта 2024
В Украине и в мире отмечают Всемирный день психического здоровья подростков.
Что празднуют 2 марта и какие памятные события произошли в этот день
Фото: Shutterstock
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В субботу, 2 марта, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Сегодня отмечают Всемирный день психического здоровья подростков. Главная цель этого дня заключается в повышении осведомленности о психическом здоровье тинейджеров, преодолении неуверенности в себе с помощью музыки, танцев, медитации и т.д.

Также 2 марта – Всемирный день информационной архитектуры. Начиная с 2012 года, этот день всегда выпадает на первую субботу марта. Праздник был создан при поддержке Института информационной архитектуры.

А еще 2 марта отмечают День рождения компакт-диска и Международный день спасения кошек.

Верующие чтят память епископа Феодота Киринейского.

Памятные события:

1918 - В УНР принят первый закон о гражданстве Украины;

1923 - В США вышел первый номер журнала "Time" - 32-страничное издание было первым американским еженедельником новостей;

1933 - Премьера культового художественного фильма Мэриана Купера "Кинг-Конг";

1949 - Закончился первый беспосадочный полет на самолете вокруг земного шара. Он длился 94 часа и был совершен на самолете Lucky Lady II (B-50 Superfortress);

1972 - С мыса Канаверал стартовал космический аппарат "Пионер-10", который первым достиг третьей космической скорости и начал исследовать Юпитер;

1993 - Основана Академия медицинских наук Украины.

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