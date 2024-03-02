Что празднуют 2 марта и какие памятные события произошли в этот день

В Украине и в мире отмечают Всемирный день психического здоровья подростков.

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В субботу, 2 марта, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Сегодня отмечают Всемирный день психического здоровья подростков. Главная цель этого дня заключается в повышении осведомленности о психическом здоровье тинейджеров, преодолении неуверенности в себе с помощью музыки, танцев, медитации и т.д.

Также 2 марта – Всемирный день информационной архитектуры. Начиная с 2012 года, этот день всегда выпадает на первую субботу марта. Праздник был создан при поддержке Института информационной архитектуры.

А еще 2 марта отмечают День рождения компакт-диска и Международный день спасения кошек.

Верующие чтят память епископа Феодота Киринейского.

Памятные события:

1918 - В УНР принят первый закон о гражданстве Украины;

1923 - В США вышел первый номер журнала "Time" - 32-страничное издание было первым американским еженедельником новостей;

1933 - Премьера культового художественного фильма Мэриана Купера "Кинг-Конг";

1949 - Закончился первый беспосадочный полет на самолете вокруг земного шара. Он длился 94 часа и был совершен на самолете Lucky Lady II (B-50 Superfortress);

1972 - С мыса Канаверал стартовал космический аппарат "Пионер-10", который первым достиг третьей космической скорости и начал исследовать Юпитер;

1993 - Основана Академия медицинских наук Украины.