Что празднуют 2 марта и какие памятные события произошли в этот день

В субботу, 2 марта, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Сегодня отмечают Всемирный день психического здоровья подростков. Главная цель этого дня заключается в повышении осведомленности о психическом здоровье тинейджеров, преодолении неуверенности в себе с помощью музыки, танцев, медитации и т.д.
Также 2 марта – Всемирный день информационной архитектуры. Начиная с 2012 года, этот день всегда выпадает на первую субботу марта. Праздник был создан при поддержке Института информационной архитектуры.
А еще 2 марта отмечают День рождения компакт-диска и Международный день спасения кошек.
Верующие чтят память епископа Феодота Киринейского.
Памятные события:
1918 - В УНР принят первый закон о гражданстве Украины;
1923 - В США вышел первый номер журнала "Time" - 32-страничное издание было первым американским еженедельником новостей;
1933 - Премьера культового художественного фильма Мэриана Купера "Кинг-Конг";
1949 - Закончился первый беспосадочный полет на самолете вокруг земного шара. Он длился 94 часа и был совершен на самолете Lucky Lady II (B-50 Superfortress);
1972 - С мыса Канаверал стартовал космический аппарат "Пионер-10", который первым достиг третьей космической скорости и начал исследовать Юпитер;
1993 - Основана Академия медицинских наук Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.