Алкоголь у дверцятах авто та в крові: стан сп’яніння керманича у 8 разів перевищило допустиму норму

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Директора БЕБ будуть обирати за новою процедурою, а працівників БЕБ переатестують – новий законопроект

Працівників Бюро економічної безпеки переатестують комісії з переважним голосом осіб, делегованих міжнародними і неурядовими організаціями.

Коли обшук у службовому кабінеті чиновника не потребує санкції слідчого судді, а відсутність захисника не тягне недопустимість доказів – Верховний Суд висловив позицію

Визнаючи недопустимим доказом протокол обшуку службового кабінету чиновника, апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції про порушення органом досудового розслідування вимог ст. 233 КПК, оскільки прокурором не надано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку: що вирішив Верховний Суд.

Суд не повинен дублювати рішення особисто позивачу, якщо його доставлено до Електронного кабінету адвоката, навіть якщо адвокат його проігнорував, - позиція Верховного Суду

Позивач стверджував, що його адвокат отримав судове рішення через Електронний кабінет, але не повідомив йому, тому був пропущений строк на апеляційне оскарження: що вирішив Верховний Суд

Якщо особа своєю поведінкою дала зрозуміти, що не буде реалізовувати своє право на оспорення документу чи юридичного факту, то вона не вправі його змінити згодом – Верховний Суд

Об’єднана палата КЦС ВС вказала, що поведінкою, яка суперечить добросовісності та чесній діловій практиці, є, зокрема, поведінка, що не відповідає попереднім заявам або поведінці сторони, за умови, що інша сторона, яка діє собі на шкоду, розумно покладається на них.

Верховна Рада ухвалила зміни до КПК щодо порядку вручення судових повісток по кримінальних справах

У КПК визначили, що у випадку, якщо особа подала письмову заяву на одержання повісток про виклик з використанням Електронного кабінету, днем вручення повістки про виклик до слідчого судді, суду є день отримання судом повідомлення про доставлення повістки про виклик до слідчого судді, суду на офіційну електронну адресу особи.

  1. В Україні

Алкоголь у дверцятах авто та в крові: стан сп’яніння керманича у 8 разів перевищило допустиму норму

11:14, 2 березня 2024
У Києві патрульні спинили нетверезого водія, за що він отримав штраф та відсторонення від керування автомобілем.
Алкоголь у дверцятах авто та в крові: стан сп’яніння керманича у 8 разів перевищило допустиму норму
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
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У Києві під час патрулювання на проспекті Валерія Лобановського інспектори зупинили автомобіль Opel, під час спілкування з водієм помітили в автомобілі відкриту пляшку алкогольного напою, а сам водій демонстрував ознаки сп'яніння, повідомили столична патрульна поліція.

Патрульні запропонували чоловіку пройти огляд на стан сп'яніння, на що він згодився. Результат огляду за допомогою пристрою Драгер показав, що концентрація алкоголю в крові водія майже в 8 разів перевищує норму, що становить 1,59 проміле.

У зв'язку з цим інспектори призначили водія оштрафування та відсторонили його від керування автомобілем, склавши на нього протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про правопорушення (КУпАП) за керування у стані сп'яніння.

Поліція звертає увагу: алкоголь і кермо — це небезпечна комбінація. Будьте відповідальними та не ставте під загрозу безпеку себе та інших на дорозі.

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