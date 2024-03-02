Алкоголь у дверцятах авто та в крові: стан сп’яніння керманича у 8 разів перевищило допустиму норму

У Києві патрульні спинили нетверезого водія, за що він отримав штраф та відсторонення від керування автомобілем.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

У Києві під час патрулювання на проспекті Валерія Лобановського інспектори зупинили автомобіль Opel, під час спілкування з водієм помітили в автомобілі відкриту пляшку алкогольного напою, а сам водій демонстрував ознаки сп'яніння, повідомили столична патрульна поліція.

Патрульні запропонували чоловіку пройти огляд на стан сп'яніння, на що він згодився. Результат огляду за допомогою пристрою Драгер показав, що концентрація алкоголю в крові водія майже в 8 разів перевищує норму, що становить 1,59 проміле.

У зв'язку з цим інспектори призначили водія оштрафування та відсторонили його від керування автомобілем, склавши на нього протокол за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про правопорушення (КУпАП) за керування у стані сп'яніння.

Поліція звертає увагу: алкоголь і кермо — це небезпечна комбінація. Будьте відповідальними та не ставте під загрозу безпеку себе та інших на дорозі.

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