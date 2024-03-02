Психологічне залякування: у НАТО прокоментували ядерні погрози путіна

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Директора БЕБ будуть обирати за новою процедурою, а працівників БЕБ переатестують – новий законопроект

Працівників Бюро економічної безпеки переатестують комісії з переважним голосом осіб, делегованих міжнародними і неурядовими організаціями.

Коли обшук у службовому кабінеті чиновника не потребує санкції слідчого судді, а відсутність захисника не тягне недопустимість доказів – Верховний Суд висловив позицію

Визнаючи недопустимим доказом протокол обшуку службового кабінету чиновника, апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції про порушення органом досудового розслідування вимог ст. 233 КПК, оскільки прокурором не надано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку: що вирішив Верховний Суд.

Суд не повинен дублювати рішення особисто позивачу, якщо його доставлено до Електронного кабінету адвоката, навіть якщо адвокат його проігнорував, - позиція Верховного Суду

Позивач стверджував, що його адвокат отримав судове рішення через Електронний кабінет, але не повідомив йому, тому був пропущений строк на апеляційне оскарження: що вирішив Верховний Суд

Якщо особа своєю поведінкою дала зрозуміти, що не буде реалізовувати своє право на оспорення документу чи юридичного факту, то вона не вправі його змінити згодом – Верховний Суд

Об’єднана палата КЦС ВС вказала, що поведінкою, яка суперечить добросовісності та чесній діловій практиці, є, зокрема, поведінка, що не відповідає попереднім заявам або поведінці сторони, за умови, що інша сторона, яка діє собі на шкоду, розумно покладається на них.

Верховна Рада ухвалила зміни до КПК щодо порядку вручення судових повісток по кримінальних справах

У КПК визначили, що у випадку, якщо особа подала письмову заяву на одержання повісток про виклик з використанням Електронного кабінету, днем вручення повістки про виклик до слідчого судді, суду є день отримання судом повідомлення про доставлення повістки про виклик до слідчого судді, суду на офіційну електронну адресу особи.

  1. У світі

Психологічне залякування: у НАТО прокоментували ядерні погрози путіна

11:37, 2 березня 2024
В НАТО вважають, що подібрі заяви путіна є частиною російського арсеналу залякування та психологічного тиску.
Психологічне залякування: у НАТО прокоментували ядерні погрози путіна
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Заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане прокоментував чергові ядерні погрози російського диктора путіна. Він назвав ці заяви черговою лякалкою, спрямованою на країни Заходу, передає El País.

Він зазначив, що такі погрози весь світ спостерігає понад два роки, відколи розпочалося вторгнення в Україну. На його думку, залякування кремлівського диктатора є безвідповідальними, але безпосередньої загрози наразі немає.

Водночас Мірча вважає, що такі заяви є дуже небезпечними, оскільки вони підривають довіру до сфери ядерної зброї.

"Це "пафосний" спосіб критикувати Захід і описувати війну, яку він розпочав в Україні, як війну цивілізацій, або коли він стверджує, що Захід намагається знищити рф, що є повною дурницею", - додав Мірча Джоане.

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