Психологічне залякування: у НАТО прокоментували ядерні погрози путіна

В НАТО вважають, що подібрі заяви путіна є частиною російського арсеналу залякування та психологічного тиску.

Заступник Генерального секретаря НАТО Мірча Джоане прокоментував чергові ядерні погрози російського диктора путіна. Він назвав ці заяви черговою лякалкою, спрямованою на країни Заходу, передає El País.

Він зазначив, що такі погрози весь світ спостерігає понад два роки, відколи розпочалося вторгнення в Україну. На його думку, залякування кремлівського диктатора є безвідповідальними, але безпосередньої загрози наразі немає.

Водночас Мірча вважає, що такі заяви є дуже небезпечними, оскільки вони підривають довіру до сфери ядерної зброї.

"Це "пафосний" спосіб критикувати Захід і описувати війну, яку він розпочав в Україні, як війну цивілізацій, або коли він стверджує, що Захід намагається знищити рф, що є повною дурницею", - додав Мірча Джоане.

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