На кожну недоставлену в Україну систему ППО росія відповідає сотнями ракет і безпілотників, – Кулеба

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Директора БЕБ будуть обирати за новою процедурою, а працівників БЕБ переатестують – новий законопроект

Працівників Бюро економічної безпеки переатестують комісії з переважним голосом осіб, делегованих міжнародними і неурядовими організаціями.

Коли обшук у службовому кабінеті чиновника не потребує санкції слідчого судді, а відсутність захисника не тягне недопустимість доказів – Верховний Суд висловив позицію

Визнаючи недопустимим доказом протокол обшуку службового кабінету чиновника, апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції про порушення органом досудового розслідування вимог ст. 233 КПК, оскільки прокурором не надано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку: що вирішив Верховний Суд.

Суд не повинен дублювати рішення особисто позивачу, якщо його доставлено до Електронного кабінету адвоката, навіть якщо адвокат його проігнорував, - позиція Верховного Суду

Позивач стверджував, що його адвокат отримав судове рішення через Електронний кабінет, але не повідомив йому, тому був пропущений строк на апеляційне оскарження: що вирішив Верховний Суд

Якщо особа своєю поведінкою дала зрозуміти, що не буде реалізовувати своє право на оспорення документу чи юридичного факту, то вона не вправі його змінити згодом – Верховний Суд

Об’єднана палата КЦС ВС вказала, що поведінкою, яка суперечить добросовісності та чесній діловій практиці, є, зокрема, поведінка, що не відповідає попереднім заявам або поведінці сторони, за умови, що інша сторона, яка діє собі на шкоду, розумно покладається на них.

Верховна Рада ухвалила зміни до КПК щодо порядку вручення судових повісток по кримінальних справах

У КПК визначили, що у випадку, якщо особа подала письмову заяву на одержання повісток про виклик з використанням Електронного кабінету, днем вручення повістки про виклик до слідчого судді, суду є день отримання судом повідомлення про доставлення повістки про виклик до слідчого судді, суду на офіційну електронну адресу особи.

  1. В Україні

На кожну недоставлену в Україну систему ППО росія відповідає сотнями ракет і безпілотників, – Кулеба

11:58, 2 березня 2024
Кулеба закликав до оперативних дій міжнародних партнерів проти російської агресії.
На кожну недоставлену в Україну систему ППО росія відповідає сотнями ракет і безпілотників, – Кулеба
Джерело фото: slovoidilo.ua
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба занепокоєний ескалацією насильства з боку росії в Україні. У своєму зверненні соцмережі Х, він підкреслив, що кожна недоставлена Україні система протиповітряної оборони (ППО) відповідає росія сотнями ракет і безпілотників, які нападають на українські міста.

За останні події Дмитро Кулеба зазначив, що в Одесі внаслідок ракетного удару по житловому будинку загинули двоє людей, а восьмеро отримали поранення, серед яких є дитина. Він також наголосив на тому, що росія продовжує діяти агресивно кожного разу, коли Захід не реагує на її провокації.

«Чергова нічна нищівна атака росіян на Харків, Одесу та Сумщину. В Одесі влучили в житловий будинок. Наразі повідомляється про двох загиблих і восьмеро поранених, серед яких є дитина. росія діє кожного разу, коли Захід не діє. За кожне слово, яке пояснює, чому щось не можна зробити для України, росія забирає справжнє людське життя. На кожну недоставлену ППО, росія відповідає сотнями ракет і безпілотників, які атакують міста в Україні», - написав він.

Міністр закликав міжнародну спільноту діяти негайно, інвестувати у виробництво зброї, припинити експорт за її межі та підтримати Україну у боротьбі проти агресії росії. Він підкреслив, що мета полягає не просто в реакції, а в оперативних та рішучих діях для забезпечення безпеки та миру в регіоні.

«Інвестуйте у виробництво, купуйте (зброю – ред.) та забороняйте експорт за межі Європи зараз. Мета полягає не в тому, щоб діяти «скільки потрібно», а «якомога швидше і скільки потрібно», - додав міністр.

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