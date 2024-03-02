На кожну недоставлену в Україну систему ППО росія відповідає сотнями ракет і безпілотників, – Кулеба

Кулеба закликав до оперативних дій міжнародних партнерів проти російської агресії.

Джерело фото: slovoidilo.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба занепокоєний ескалацією насильства з боку росії в Україні. У своєму зверненні соцмережі Х, він підкреслив, що кожна недоставлена Україні система протиповітряної оборони (ППО) відповідає росія сотнями ракет і безпілотників, які нападають на українські міста.

За останні події Дмитро Кулеба зазначив, що в Одесі внаслідок ракетного удару по житловому будинку загинули двоє людей, а восьмеро отримали поранення, серед яких є дитина. Він також наголосив на тому, що росія продовжує діяти агресивно кожного разу, коли Захід не реагує на її провокації.

«Чергова нічна нищівна атака росіян на Харків, Одесу та Сумщину. В Одесі влучили в житловий будинок. Наразі повідомляється про двох загиблих і восьмеро поранених, серед яких є дитина. росія діє кожного разу, коли Захід не діє. За кожне слово, яке пояснює, чому щось не можна зробити для України, росія забирає справжнє людське життя. На кожну недоставлену ППО, росія відповідає сотнями ракет і безпілотників, які атакують міста в Україні», - написав він.

Міністр закликав міжнародну спільноту діяти негайно, інвестувати у виробництво зброї, припинити експорт за її межі та підтримати Україну у боротьбі проти агресії росії. Він підкреслив, що мета полягає не просто в реакції, а в оперативних та рішучих діях для забезпечення безпеки та миру в регіоні.

«Інвестуйте у виробництво, купуйте (зброю – ред.) та забороняйте експорт за межі Європи зараз. Мета полягає не в тому, щоб діяти «скільки потрібно», а «якомога швидше і скільки потрібно», - додав міністр.

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