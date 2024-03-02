В України дуже слабка оборона на захід від Авдіївки, це дозволяє ворогу просуватися, — New York Times

Як повідомляється, окупанти продовжують досягати невеликих, але швидких успіхів за межами Авдіївки.

Україна намагається стримати наступ окупантів після виходу з Авдіївки. Проте на цих рубежах погано облаштована оборона. Про це пише New York Times.

У статті публікуються супутникові знімки українських укріплень, які характеризуються як "рідкі" та "елементарні".

Видання пише, що загарабники продовжують досягати невеликих, але швидких успіхів за межами Авдіївки, що частково пояснюється зменшенням кількості українських боєприпасів і зменшенням західної допомоги.

"Рідкі, рудиментарні лінії траншей заповнюють територію на захід від Авдіївки, яку Україна намагається захистити, згідно з оглядом зображень від комерційної супутникової компанії Planet Labs. Ці лінії траншей позбавлені багатьох додаткових укріплень, які могли б уповільнити російські танки та допомогти захистити основні дороги та важливу місцевість", - підкреслили у NYT.

Як повідомляється, офіційні особи США висловили у приватних розмовах своє занепокоєння тим, що Україна не підготувала свої оборонні позиції достатньо добре наперед, і тепер це може мати наслідки, оскільки російські війська поступово, але стійко продовжують просуватися ближче до Авдіївки.

У статті видання підкреслюють, що українське командування мало достатньо часу для підготовки оборони під Авдіївкою, оскільки "територія зазнає атаки з 2014 року, і Україна ледве контролює її після того, як росія почала своє повномасштабне вторгнення два роки тому".

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