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Коли обшук у службовому кабінеті чиновника не потребує санкції слідчого судді, а відсутність захисника не тягне недопустимість доказів – Верховний Суд висловив позицію

Визнаючи недопустимим доказом протокол обшуку службового кабінету чиновника, апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції про порушення органом досудового розслідування вимог ст. 233 КПК, оскільки прокурором не надано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку: що вирішив Верховний Суд.

Суд не повинен дублювати рішення особисто позивачу, якщо його доставлено до Електронного кабінету адвоката, навіть якщо адвокат його проігнорував, - позиція Верховного Суду

Позивач стверджував, що його адвокат отримав судове рішення через Електронний кабінет, але не повідомив йому, тому був пропущений строк на апеляційне оскарження: що вирішив Верховний Суд

Якщо особа своєю поведінкою дала зрозуміти, що не буде реалізовувати своє право на оспорення документу чи юридичного факту, то вона не вправі його змінити згодом – Верховний Суд

Об’єднана палата КЦС ВС вказала, що поведінкою, яка суперечить добросовісності та чесній діловій практиці, є, зокрема, поведінка, що не відповідає попереднім заявам або поведінці сторони, за умови, що інша сторона, яка діє собі на шкоду, розумно покладається на них.

Верховна Рада ухвалила зміни до КПК щодо порядку вручення судових повісток по кримінальних справах

У КПК визначили, що у випадку, якщо особа подала письмову заяву на одержання повісток про виклик з використанням Електронного кабінету, днем вручення повістки про виклик до слідчого судді, суду є день отримання судом повідомлення про доставлення повістки про виклик до слідчого судді, суду на офіційну електронну адресу особи.

  1. В Україні

В України дуже слабка оборона на захід від Авдіївки, це дозволяє ворогу просуватися, — New York Times

12:15, 2 березня 2024
Як повідомляється, окупанти продовжують досягати невеликих, але швидких успіхів за межами Авдіївки.
В України дуже слабка оборона на захід від Авдіївки, це дозволяє ворогу просуватися, — New York Times
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Україна намагається стримати наступ окупантів після виходу з Авдіївки. Проте на цих рубежах погано облаштована оборона. Про це пише New York Times. 

У статті публікуються супутникові знімки українських укріплень, які характеризуються як "рідкі" та "елементарні". 

Видання пише, що загарабники продовжують досягати невеликих, але швидких успіхів за межами Авдіївки, що частково пояснюється зменшенням кількості українських боєприпасів і зменшенням західної допомоги. 

"Рідкі, рудиментарні лінії траншей заповнюють територію на захід від Авдіївки, яку Україна намагається захистити, згідно з оглядом зображень від комерційної супутникової компанії Planet Labs. Ці лінії траншей позбавлені багатьох додаткових укріплень, які могли б уповільнити російські танки та допомогти захистити основні дороги та важливу місцевість", - підкреслили у NYT.

Як повідомляється, офіційні особи США висловили у приватних розмовах своє занепокоєння тим, що Україна не підготувала свої оборонні позиції достатньо добре наперед, і тепер це може мати наслідки, оскільки російські війська поступово, але стійко продовжують просуватися ближче до Авдіївки. 

У статті видання підкреслюють, що українське командування мало достатньо часу для підготовки оборони під Авдіївкою, оскільки "територія зазнає атаки з 2014 року, і Україна ледве контролює її після того, як росія почала своє повномасштабне вторгнення два роки тому".

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