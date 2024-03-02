Чи підвищить Укрзалізниця тарифи на перевезення: подробиці

Голова Укрзалізниці заявив, що тарифи на міжнародні перевезення формуються у співпраці з партнерами.

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко заявив, що тарифи на внутрішні пасажирські та вантажні перевезення не будуть збільшуватися. Цю інформацію він надав у коментарі Укрінформу.

«У фінансовому плані Укрзалізниці на цей рік не закладено підвищення тарифів на перевезення. Ні на пасажирські, ні на вантажні», - зазначив Лященко.

Голова правління уточнив, що це стосується лише внутрішніх перевезень. Щодо міжнародних, тут ціни формуються у співпраці з міжнародними партнерами.

«По закордонних – залежить не тільки від нас. Тому я не можу сказати стовідсотково, що зростання не буде. Проте якщо і буде, то точно незначне», - додав він.

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