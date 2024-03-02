В Одесі під завалами будинку знайшли тіло 3-місячної дитини, оновлено

Вже троє загиблих в Одесі внаслідок шахедної атаки.

Фото: Суспільне Одеса

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В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок влучання російського дрона по будинку. З-під завалів рятувальники дістали тіло дитини. Пошуково-рятувальна операція продовжується. Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

Станом на зараз відомо про трьох жертв російського терору та 8 постраждалих.

Як повідомляють у місцевих пабліках, маму дитини шукають під завалами.

Зазначимо, що спочатку повідомлялося про загибель 3-місячної дитини, але в Офісі Генпрокурора уточнили, що з під-завалів будинку рятувальники дістали тіло дитини, попередньо 3-5 років.

Фото: Одеська ОВА

Як ми писали, російський шахед вдарив по будинку в Одесі, внаслідок чого цілий під'їзд зруйновано.

Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію та вкотре наголосив на потребі у ППО.

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