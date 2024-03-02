В Одесі під завалами будинку знайшли тіло 3-місячної дитини, оновлено

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Директора БЕБ будуть обирати за новою процедурою, а працівників БЕБ переатестують – новий законопроект

Працівників Бюро економічної безпеки переатестують комісії з переважним голосом осіб, делегованих міжнародними і неурядовими організаціями.

Коли обшук у службовому кабінеті чиновника не потребує санкції слідчого судді, а відсутність захисника не тягне недопустимість доказів – Верховний Суд висловив позицію

Визнаючи недопустимим доказом протокол обшуку службового кабінету чиновника, апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції про порушення органом досудового розслідування вимог ст. 233 КПК, оскільки прокурором не надано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку: що вирішив Верховний Суд.

Суд не повинен дублювати рішення особисто позивачу, якщо його доставлено до Електронного кабінету адвоката, навіть якщо адвокат його проігнорував, - позиція Верховного Суду

Позивач стверджував, що його адвокат отримав судове рішення через Електронний кабінет, але не повідомив йому, тому був пропущений строк на апеляційне оскарження: що вирішив Верховний Суд

Якщо особа своєю поведінкою дала зрозуміти, що не буде реалізовувати своє право на оспорення документу чи юридичного факту, то вона не вправі його змінити згодом – Верховний Суд

Об’єднана палата КЦС ВС вказала, що поведінкою, яка суперечить добросовісності та чесній діловій практиці, є, зокрема, поведінка, що не відповідає попереднім заявам або поведінці сторони, за умови, що інша сторона, яка діє собі на шкоду, розумно покладається на них.

Верховна Рада ухвалила зміни до КПК щодо порядку вручення судових повісток по кримінальних справах

У КПК визначили, що у випадку, якщо особа подала письмову заяву на одержання повісток про виклик з використанням Електронного кабінету, днем вручення повістки про виклик до слідчого судді, суду є день отримання судом повідомлення про доставлення повістки про виклик до слідчого судді, суду на офіційну електронну адресу особи.

  1. В Україні

В Одесі під завалами будинку знайшли тіло 3-місячної дитини, оновлено

11:17, 2 березня 2024
Вже троє загиблих в Одесі внаслідок шахедної атаки.
В Одесі під завалами будинку знайшли тіло 3-місячної дитини, оновлено
Фото: Суспільне Одеса
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В Одесі зросла кількість загиблих внаслідок влучання російського дрона по будинку. З-під завалів рятувальники дістали тіло дитини. Пошуково-рятувальна операція продовжується. Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

Станом на зараз відомо про трьох жертв російського терору та 8 постраждалих. 

Як повідомляють у місцевих пабліках, маму дитини шукають під завалами.

Зазначимо, що спочатку повідомлялося про загибель 3-місячної дитини, але в Офісі Генпрокурора уточнили, що з під-завалів будинку рятувальники дістали тіло дитини, попередньо 3-5 років. 

Фото: Одеська ОВА 

Як ми писали, російський шахед вдарив по будинку в Одесі, внаслідок чого цілий під'їзд зруйновано. 

Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію та вкотре наголосив на потребі у ППО. 

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