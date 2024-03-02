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  1. В Украине

Почти ежедневные сбития российских истребителей, – Игнат назвал причины успеха

20:09, 2 марта 2024
Воздушные силы Украины сбивают российские самолеты почти ежедневно, благодаря дополнительным инструментам ПВО.
Почти ежедневные сбития российских истребителей, – Игнат назвал причины успеха
Источник фото: t.me/Tsaplienko
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Получение Воздушными силами "дополнительных инструментов" позволило почти ежедневное сбивание российских самолетов, сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

"Детали мы не можем рассказывать. Уничтожаются самолеты и на южном, и на восточном направлениях. Есть у нас средства, которые работают фактически ежедневно, оккупанты уже понимают, что на том или ином направлении их может ожидать сюрприз. Работа ведется почти ежедневно, и враг не чувствует себя так свободно, как это было раньше", - отметил он.

Игнат пояснил, что хотя дополнительных инструментов недостаточно для охвата огромной территории линии фронта, это позволяет подстерегать врага там, где он наиболее агрессивен.

"Уничтожаются (самолеты - ред.) на больших расстояниях. Конечно, хочется увидеть российских летчиков - катапультировались или нет, горящий самолет, который падает, но на расстоянии 100 и более километров в глубину обороны противника это нереально увидеть", - добавил он.

Он также указал на серьезное психологическое влияние сбития российских самолетов на пилотов.

"Посмотрите, на каких расстояниях были уничтожены А-50. Кстати, сегодня шестой день без А-50 в Азовском море, и это довольно приятный для нас факт, что оккупанты не знают, как дальше использовать эти самолеты, если они могут пойти за русским кораблем", - подчеркнул Игнат.

Он отметил, что сбитие вражеских самолетов позволяет украинским войскам отдохнуть, поскольку сейчас ведутся оборонительные действия, и управляемые авиабомбы, запускаемые с этих самолетов, представляют серьезную угрозу.

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