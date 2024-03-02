В Шевченковском столицы частично ограничено движение транспорта

В Киеве частично перекрыто движение транспорта на улице Сечевых Стрельцов из-за повреждения водопровода.

Источник фото: КГГА

В связи с повреждением водопровода на улице Сечевых Стрельцов частично ограничено движение транспорта в Киеве, сообщили в КГГА. Как сообщается, движение перекрыто по одной полосе в направлении центра города.

Повреждение произошло на водопроводной сети диаметром 200 миллиметров. На месте уже работает ремонтная бригада. Временно отсутствует водоснабжение в 16 жилых домах, офисных помещениях и отдельных учреждениях социальной сферы.

С целью обеспечения потребностей потребителей на улице Сечевых Стрельцов, 26 расположена автоцистерна с питьевой водой.

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