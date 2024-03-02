В Одесі та області оголосили жалобу за загиблими під час російської атаки

Кількість жертв продовжує зростати.

Фото: ДСНС

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В Одеській області 3 березня оголошено днем жалоби за загиблими під час нічної шахедної атаки. Станом на 13-00 2 березня відомо вже про чотирьох жертв удару по будинку.

«У звʼязку з людськими втратами, через російську дронову атаку, завтра в Одесі та області оголошено траур», - написав начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На будівлях буде приспущено Державний Прапор та прапор м. Одеси з траурними стрічками.

Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Як ми писали, російський шахед вдарив по будинку в Одесі, внаслідок чого цілий під'їзд зруйновано.

Президент Володимир Зеленський відреагував на трагедію та вкотре наголосив на потребі у ППО.

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