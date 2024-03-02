В США отменили изоляцию для больных коронавирусом

Людям необязательно сидеть дома все 5 дней, если они получили положительный тест на COVID-19.

Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC) отменил рекомендации по пятидневной изоляции для людей с коронавирусом, пишет Reuters.

В то же время людям разрешено возвращаться к привычной деятельности, если их самочувствие улучшается и прошел один день с момента, когда у них была повышенная температура.

Рекомендации не обновляли с декабря 2021 года, когда CDC сократили рекомендуемое время изоляции для американцев с бессимптомными случаями заболевания до пяти дней (ранее было 10 дней).

Следовательно, американцам не нужно обязательно оставаться дома в течение всех 5 дней, если они получили положительный тест на коронавирус.

Если их состояние улучшается и температура остается нормальной в течение как минимум 24 часов, то им можно выходить из дома.

Но в течение следующих 5 дней таким людям все равно рекомендуется носить маски, соблюдать правила гигиены, следить за чистотой воздуха и соблюдать дистанцию в помещении с другими людьми.

«Помните, что вы все еще можете распространять вирус, вызвавший вашу болезнь, даже если чувствуете себя лучше. Но в настоящее время вы, скорее всего, менее заразны», — говорится в обновленной инструкции.

Если же после возвращения к «обычным активностям» у больного повышается температура или ухудшается самочувствие, то нужно остаться дома и держаться подальше от других людей.

Пациенту можно завершить изоляцию тогда, когда он не менее 24 часов будет иметь нормальную температуру и лучшее самочувствие.

Специалисты объяснили такие изменения тем, что большинство людей имеют определенный иммунитет к коронавирусу благодаря прививкам или перенесенной инфекции.

И все же многие все равно не придерживаются рекомендаций по пятидневной изоляции в случае бессимптомного коронавируса.

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