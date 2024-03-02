У США скасували ізоляцію для хворих на коронавірус

Людям необов’язково сидіти вдома всі 5 днів, якщо вони отримали позитивний тест на COVID-19.

Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC)скасував рекомендації щодо п’ятиденної ізоляції для людей з коронавірусом, пише Reuters.

У той же час людям дозволено повертатися до своєї звичної діяльності, якщо їхнє самопочуття покращується і пройшов один день з моменту, коли у них була підвищена температура.

Рекомендації не оновлювали із грудня 2021 року, коли CDC скоротили рекомендований час ізоляції для американців з безсимптомними випадками захворювання до п’яти днів (раніше було 10 днів).

Отже, американцям не потрібно обов'язково залишатися вдома протягом усіх 5 днів, якщо вони отримали позитивний тест на коронавірус.

Якщо їхній стан поліпшується і температура залишається нормальною протягом принаймні 24 годин, то їм можна виходити з дому.

Та протягом наступних 5 днів таким людям все одно рекомендовано носити маски, дотримуватися правил гігієни, стежити за чистотою повітря та дотримуватися дистанції у приміщенні з іншими людьми.

«Пам'ятайте, що ви все ще можете поширювати вірус, який викликав вашу хворобу, навіть якщо почуваєтеся краще. Та в цей час ви, найімовірніше, менш заразні», — йдеться в оновленій інструкції.

Якщо ж після повернення до «звичайних активностей» у хворого підвищується температура або погіршується самопочуття, то треба залишитися вдома і триматись якомога далі від інших людей.

Пацієнту можна завершити ізоляцію тоді, коли він щонайменше 24 години матиме нормальну температуру та краще самопочуття.

Фахівці пояснили такі зміни тим, що більшість людей мають певний імунітет до коронавірусу завдяки щепленням або перенесеній інфекції.

Та все ж багато людей все одно не дотримуються рекомендацій щодо п’ятиденної ізоляції у разі безсимптомного коронавірусу.

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