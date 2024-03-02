Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін готує План реформ для отримання у 2024-2027 роках допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро

Для отримання коштів від Європейського Союзу протягом 2024-2027 років Україна повинна буде виконати План реформ.

Будь-яке обмеження права людини на приватне життя має відбуватися за рішенням суду – Верховний Суд

Належно вмотивована ухвала слідчого судді має бути запобіжником від свавільного втручання.

Коли розбіжності у викладі фактичних обставин злочину у повідомленні про підозру та в обвинувальному акті не є підставою для скасування вироку

Об’єднана палата ККС ВС пояснила, коли розбіжності у викладі фактичних обставин кримінального правопорушення у повідомленні про підозру та в обвинувальному акті не є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

В Міноборони розповіли, чи будуть надходити військовозобов’язаним повістки в електронний кабінет, та коли в ТЦК з’являться цифрові особові справи

У Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг» вже зібрано 100% даних, залишається удосконалити взаємодію між реєстрами для їх оновлення.

Датою введення в дію нового штатного розпису може бути дата затвердження результатів класифікації посад – НАДС

У НАДС розповіли, як ввести в дію новий штатний розпис після проведення процедури класифікації посад державної служби, в тому і числі і після повторної класифікації посад.

  1. У світі

У США скасували ізоляцію для хворих на коронавірус

20:34, 2 березня 2024
Людям необов’язково сидіти вдома всі 5 днів, якщо вони отримали позитивний тест на COVID-19.
У США скасували ізоляцію для хворих на коронавірус
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC)скасував рекомендації щодо п’ятиденної ізоляції для людей з коронавірусом, пише Reuters.

У той же час людям дозволено повертатися до своєї звичної діяльності, якщо їхнє самопочуття покращується і пройшов один день з моменту, коли у них була підвищена температура.

Рекомендації не оновлювали із грудня 2021 року, коли CDC скоротили рекомендований час ізоляції для американців з безсимптомними випадками захворювання до п’яти днів (раніше було 10 днів).

Отже, американцям не потрібно обов'язково залишатися вдома протягом усіх 5 днів, якщо вони отримали позитивний тест на коронавірус.

Якщо їхній стан поліпшується і температура залишається нормальною протягом принаймні 24 годин, то їм можна виходити з дому.

Та протягом наступних 5 днів таким людям все одно рекомендовано носити маски, дотримуватися правил гігієни, стежити за чистотою повітря та дотримуватися дистанції у приміщенні з іншими людьми.

«Пам'ятайте, що ви все ще можете поширювати вірус, який викликав вашу хворобу, навіть якщо почуваєтеся краще. Та в цей час ви, найімовірніше, менш заразні», — йдеться в оновленій інструкції.

Якщо ж після повернення до «звичайних активностей» у хворого підвищується температура або погіршується самопочуття, то треба залишитися вдома і триматись якомога далі від інших людей.

Пацієнту можна завершити ізоляцію тоді, коли він щонайменше 24 години матиме нормальну температуру та краще самопочуття.

Фахівці пояснили такі зміни тим, що більшість людей мають певний імунітет до коронавірусу завдяки щепленням або перенесеній інфекції.

Та все ж багато людей все одно не дотримуються рекомендацій щодо п’ятиденної ізоляції у разі безсимптомного коронавірусу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Посилення кримінальної відповідальності: як на практиці карають за злочини у військовий час
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео