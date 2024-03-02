Водіїв легковиків попереджають про зміни на україно-словацькому кордоні

Оформлення легкових автомобілів в пункті пропуску «Ужгород» тимчасово здійснюватиметься через вантажний термінал.

З понеділка, 4 березня, оформлення легкових автомобілів в пункті пропуску «Ужгород» тимчасово здійснюватиметься через вантажний термінал. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Там пояснили, що такі зміни пов’язані із початком процесу встановлення модульних конструкцій для здійснення прикордонного й митного контролів на легковому напрямку.

Таким чином, автотранспорт, що прямуватиме на в’їзд в Україну, скеровуватиметься на потрібний напрямок прикордонним нарядом, на виїзд – на вантажний термінал співробітниками Нацполіції у рамках взаємодії.

Попередньо відомо, що роботи триватимуть до 27 березня.

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