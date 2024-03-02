Поблизу електропідстанції в Єкатеринбурзі стався вибух: відео

Вибух стався в Єкатеринбурзі біля підстанції, яка живить оборонні заводи.

Джерело фото: unsplash.com

В Єкатеринбурзі стався потужний вибух поблизу електропідстанції. За повідомленнями в мережі, було чутно гучний хлопок і був помічений яскравий спалах. РосЗМІ поширювали інформацію про вибух на вулиці Шефській неподалік від підстанції "Калінінська".

Офіційно заявлено, що можливою причиною вибуху стало коротке замикання та подальше пошкодження одного з трансформаторів. Проте, за даними Mash, вибух може бути результатом спрацювання саморобного вибухового пристрою. Правоохоронні органи вже розслідують, як самодіяльний вибухівка потрапив на територію підприємства.

Електропідстанція живить заводи, які діють у секторах металургії, цементного виробництва та виробництва підйомно-транспортного обладнання для гірничодобувних комплексів.

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