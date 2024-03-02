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Інспектор поліції не може тримати в руках прилад TruCam при фіксації швидкості руху авто – постанова Шостого апеляційного адмінсуду

Шостий апеляційний адмінсуд зазначив, що прилад TruCam при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу не може триматися руками інспектора поліції, а повинен бути стаціонарно вмонтованим.

Відшкодування додаткових витрат на професійну правничу допомогу – позиція Об’єднаної палати Касаційного господарського суду

Об’єднана палата КГС ВС пояснила, що має враховувати суд, вирішуючи питання про судові витрати та своєчасність подання доказів понесених додаткових витрат на професійну правничу допомогу.

У 2023 році слідчі судді задовольнили 83,2% від загальної кількості розглянутих клопотань про проведення обшуків

Який відсоток клопотань про обшуки задовольняється слідчими суддями.

Директора БЕБ будуть обирати за новою процедурою, а працівників БЕБ переатестують – новий законопроект

Працівників Бюро економічної безпеки переатестують комісії з переважним голосом осіб, делегованих міжнародними і неурядовими організаціями.

Коли обшук у службовому кабінеті чиновника не потребує санкції слідчого судді, а відсутність захисника не тягне недопустимість доказів – Верховний Суд висловив позицію

Визнаючи недопустимим доказом протокол обшуку службового кабінету чиновника, апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції про порушення органом досудового розслідування вимог ст. 233 КПК, оскільки прокурором не надано ухвалу слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку: що вирішив Верховний Суд.

  1. У світі

Поблизу електропідстанції в Єкатеринбурзі стався вибух: відео

14:47, 2 березня 2024
Вибух стався в Єкатеринбурзі біля підстанції, яка живить оборонні заводи.
Поблизу електропідстанції в Єкатеринбурзі стався вибух: відео
Джерело фото: unsplash.com
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В Єкатеринбурзі стався потужний вибух поблизу електропідстанції. За повідомленнями в мережі, було чутно гучний хлопок і був помічений яскравий спалах. РосЗМІ поширювали інформацію про вибух на вулиці Шефській неподалік від підстанції "Калінінська".

Офіційно заявлено, що можливою причиною вибуху стало коротке замикання та подальше пошкодження одного з трансформаторів. Проте, за даними Mash, вибух може бути результатом спрацювання саморобного вибухового пристрою. Правоохоронні органи вже розслідують, як самодіяльний вибухівка потрапив на територію підприємства.

Електропідстанція живить заводи, які діють у секторах металургії, цементного виробництва та виробництва підйомно-транспортного обладнання для гірничодобувних комплексів.

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