Вблизи электроподстанции в Екатеринбурге произошел взрыв: видео

Взрыв произошел в Екатеринбурге возле подстанции, которая питает оборонные заводы.

Источник фото: unsplash.com

В Екатеринбурге произошел мощный взрыв вблизи электроподстанции. По сообщениям в сети, был слышен громкий хлопок и была замечена яркая вспышка. РосСМИ распространяли информацию о взрыве на улице Шефской неподалеку от подстанции "Калининская".

Официально заявлено, что возможной причиной взрыва стало короткое замыкание и последующее повреждение одного из трансформаторов. Однако, по данным Mash, взрыв может быть результатом срабатывания самодельного взрывного устройства. Правоохранительные органы уже расследуют, как самодельная взрывчатка попала на территорию предприятия.

Электроподстанция питает заводы, которые действуют в секторах металлургии, цементного производства и производства подъемно-транспортного оборудования для горнодобывающих комплексов.

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