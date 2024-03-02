Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Инспектор полиции не может держать в руках прибор TruCam при фиксации скорости движения авто – постановление Шестого апелляционного админсуда

Шестой апелляционный админсуд отметил, что прибор TruCam при проведении фиксации скорости определенного транспортного средства не может держаться руками инспектора полиции, а должен быть стационарно встроенным.

Возмещение дополнительных расходов на профессиональную правовую помощь – позиция Объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда

Объединенная палата КХС ВС пояснила, что должен учитывать суд, решая вопрос о судебных издержках и своевременности предоставления доказательств понесенных дополнительных расходов на профессиональную правовую помощь.

В 2023 году следственные судьи удовлетворили 83,2% от общего количества рассмотренных ходатайств о проведении обысков

Какой процент ходатайств об обысках удовлетворяется следственными судьями.

Директора БЭБ будут выбирать по новой процедуре, а работников БЭБ переаттестуют – новый законопроект

Работников Бюро экономической безопасности переаттестуют комиссии с преобладающим голосом лиц, делегированных международными и неправительственными организациями.

Когда обыск в служебном кабинете чиновника не нуждается в санкции следственного судьи, а отсутствие защитника не влечет недопустимость доказательств – Верховный Суд высказал позицию

Признавая недопустимым доказательством протокол обыска служебного кабинета чиновника, апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о нарушении органом досудебного расследования требований ст. 233 УПК, поскольку прокурором не предоставлено определение следственного судьи о разрешении на проведение обыска: что решил Верховный Суд.

  1. В мире

Вблизи электроподстанции в Екатеринбурге произошел взрыв: видео

14:47, 2 марта 2024
Взрыв произошел в Екатеринбурге возле подстанции, которая питает оборонные заводы.
Вблизи электроподстанции в Екатеринбурге произошел взрыв: видео
Источник фото: unsplash.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Екатеринбурге произошел мощный взрыв вблизи электроподстанции. По сообщениям в сети, был слышен громкий хлопок и была замечена яркая вспышка. РосСМИ распространяли информацию о взрыве на улице Шефской неподалеку от подстанции "Калининская".

Официально заявлено, что возможной причиной взрыва стало короткое замыкание и последующее повреждение одного из трансформаторов. Однако, по данным Mash, взрыв может быть результатом срабатывания самодельного взрывного устройства. Правоохранительные органы уже расследуют, как самодельная взрывчатка попала на территорию предприятия.

Электроподстанция питает заводы, которые действуют в секторах металлургии, цементного производства и производства подъемно-транспортного оборудования для горнодобывающих комплексов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Ужесточение уголовной ответственности: как на практике наказывают за преступления в военное время
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео