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Названы самые популярные марки легковых авто в мире в 2023 году

19:19, 2 марта 2024
Японская марка занимает первое место уже 14-й год подряд.
Названы самые популярные марки легковых авто в мире в 2023 году
Источник фото: Jake Fagan / Unsplash
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По информации Focus2move, в прошлом году самой популярной маркой легковых автомобилей была Toyota. Об этом сообщили в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Как отмечается, японская марка занимает первое место уже 14-й год подряд. Кроме того, в 2023 году Toyota реализовала 9,07 млн авто, что на 4,1% больше, чем в предыдущем году.

ТОП-10 марок на глобальном рынке новых легковых автомобилей:

  1. Toyota – 9,07 млн ед.;
  2. Volkswagen – 5,1 млн ед.;
  3. Honda – 3,9 млн ед.;
  4. Hyundai – 3,8 млн ед.;
  5. Ford –3,7 млн ед.;
  6. Nissan – 3,3 млн ед.;
  7. Chevrolet – 3,29 млн ед.;
  8. Kia – 3,0 млн ед.;
  9. BYD – 2,6 млн ед.;
  10. Mercedes – 2,2 млн ед.

Также мы писали, что Mercedes-Benz сместил Tesla с первого места в рейтинге стоимости автомобильных брендов.

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