Названі найпопулярніші марки легкових авто у світі у 2023 році

За інформацією Focus2move, в минулому році найпопулярнішою маркою легкових авто була Toyota. Про це повідомили у асоціації українських автовиробників «Укравтопром».
Як зазначається, японська марка займає перше місце вже 14-й рік поспіль. Крім того, у 2023 році Toyota реалізувала 9,07 млн авто, що на 4,1% більше, ніж у попередньому році.
ТОП-10 марок на глобальному ринку нових легкових авто:
- Toyota – 9,07 млн од.;
- Volkswagen - 5,1 млн од.;
- Honda - 3,9 млн од.;
- Hyundai - 3,8 млн од.;
- Ford -3,7 млн од.;
- Nissan - 3,3 млн од.;
- Chevrolet - 3,29 млн од.;
- Kia - 3,0 млн од.;
- BYD - 2,6 млн од.;
- Mercedes - 2,2 млн од.
Також ми писали, що Mercedes-Benz змістив Tesla з першого місця у рейтингу вартості автомобільних брендів.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.