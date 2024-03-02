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Названі найпопулярніші марки легкових авто у світі у 2023 році

19:19, 2 березня 2024
Японська марка займає перше місце вже 14-й рік поспіль.
Названі найпопулярніші марки легкових авто у світі у 2023 році
Джерело фото: Jake Fagan / Unsplash
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За інформацією Focus2move, в минулому році найпопулярнішою маркою легкових авто була Toyota. Про це повідомили у асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Як зазначається, японська марка займає перше місце вже 14-й рік поспіль. Крім того, у 2023 році Toyota реалізувала 9,07 млн авто, що на 4,1% більше, ніж у попередньому році.

ТОП-10 марок на глобальному ринку нових легкових авто:

  1. Toyota – 9,07 млн од.;
  2. Volkswagen - 5,1 млн од.;
  3. Honda - 3,9 млн од.;
  4. Hyundai - 3,8 млн од.;
  5. Ford -3,7 млн од.;
  6. Nissan - 3,3 млн од.;
  7. Chevrolet - 3,29 млн од.;
  8. Kia - 3,0 млн од.;
  9. BYD - 2,6 млн од.;
  10. Mercedes - 2,2 млн од.

Також ми писали, що Mercedes-Benz змістив Tesla з першого місця у рейтингу вартості автомобільних брендів.

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