Названі найпопулярніші марки легкових авто у світі у 2023 році

Японська марка займає перше місце вже 14-й рік поспіль.

Джерело фото: Jake Fagan / Unsplash

За інформацією Focus2move, в минулому році найпопулярнішою маркою легкових авто була Toyota. Про це повідомили у асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Як зазначається, японська марка займає перше місце вже 14-й рік поспіль. Крім того, у 2023 році Toyota реалізувала 9,07 млн авто, що на 4,1% більше, ніж у попередньому році.

ТОП-10 марок на глобальному ринку нових легкових авто:

Toyota – 9,07 млн од.; Volkswagen - 5,1 млн од.; Honda - 3,9 млн од.; Hyundai - 3,8 млн од.; Ford -3,7 млн од.; Nissan - 3,3 млн од.; Chevrolet - 3,29 млн од.; Kia - 3,0 млн од.; BYD - 2,6 млн од.; Mercedes - 2,2 млн од.

Також ми писали, що Mercedes-Benz змістив Tesla з першого місця у рейтингу вартості автомобільних брендів.

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