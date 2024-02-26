Mercedes-Benz змістив Tesla з першого місця у рейтингу вартості автомобільних брендів

Третю позицію зберіг за собою японський бренд Toyota.

Джерело фото: Sara Kurfeß / Unsplash

Згідно звіту Brand Finance, Mercedes-Benz повернув собі позицію найціннішого автомобільного бренду у світі. Його вартість зросла на 1%, до $59,4 млрд. Таким чином він змістив Tesla з першого місця у рейтингу, повідомили у асоціації українських автовиробників «Укравтопром».

Вартість Tesla знизилася на 12% до $58,3 млрд. З таким показником бренд посів другу сходинку рейтингу 2024 року.

Третю позицію зберіг за собою японський бренд Toyota, вартість якого в цьому році оцінена у $52,7 млрд.

Також до ТОП-10 найцінніших автомобільних брендів 2024 року потрапили: Porsche, BMW, Volkswagen, Honda, Hyundai, Ford та Audi.

Титул найсильнішого автомобільного бренду у світі залишився за виробником розкішних спортивних автомобілів Ferrari.

Bosch в цьому році став найціннішим і найсильнішим брендом автокомпонентів.

Як ми писали, у січні Tesla продала лише один електромобіль у Південній Кореї.

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