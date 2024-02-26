Mercedes-Benz сместил Tesla с первого места в рейтинге стоимости автомобильных брендов

Третью позицию сохранил за собой японский бренд Toyota.

Источник фото: Sara Kurfeß / Unsplash

Согласно отчету Brand Finance, Mercedes-Benz вернул себе позицию самого ценного автомобильного бренда в мире. Его стоимость выросла на 1%, до $59,4 млрд. Таким образом, он сместил Tesla с первого места в рейтинге, сообщили в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром».

Стоимость Tesla снизилась на 12% до $58,3 млрд. С таким показателем бренд занял вторую строчку рейтинга 2024 года.

Третью позицию сохранил за собой японский бренд Toyota, стоимость которого в этом году оценена в $52,7 млрд.

Также в ТОП-10 самых ценных автомобильных брендов 2024 попали: Porsche, BMW, Volkswagen, Honda, Hyundai, Ford и Audi.

Титул сильнейшего автомобильного бренда в мире остался за производителем роскошных спортивных автомобилей Ferrari.

Bosch в этом году стал самым ценным и мощным брендом автокомпонентов.

Как мы писали, в январе Tesla продала только один электромобиль в Южной Корее.

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