Чому почалася дискусія щодо надання європейських військ Україні, – розповіли в МЗС Франції

Міністр Франції пояснив публічні дискусії про підтримку України та наполіг, що росія не може втручатися.

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У світлі поточних подій, співпраця та підтримка України викликають широкий спектр питань, проте вирішувати їх слід в публічній площині, не допускаючи втручання з боку росії. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне у своєму інтерв’ю Le Monde.

«Нам потрібна послідовність. Коли за два тижні до зустрічі (в Парижі, 26 лютого – ред.) ми чуємо, як міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус каже, що через п'ять років ми, ймовірно, будемо воювати з росією, ми думаємо, що нам потрібно окреслити наслідки. Тож ця дискусія буде розвиватись в часі у Європі, тому що вона необхідна. Вона повинна була виникнути», - підкреслив міністр.

Сежурне також наголосив на необхідності змінити баланс сил з росією і зазначив, що ці дебати важливі, навіть якщо наразі відсутній консенсус. «Наша мета - зробити більше, краще і по-іншому, щоб змінити баланс сил з Москвою. Ми повинні вести ці дебати - навіть, якщо поки що немає консенсусу. Бо в нас однаковий аналіз ситуації і однакові цілі: перемогти росію», - зазначив він.

Голова французької дипломатії також відкинув твердження про наявність дипломатичного протистояння між Парижем та Берліном з цього питання. Він зауважив, що між країнами існує згода на рівні 80%.

«Я говорив зі своєю німецькою колегою Бербок, і ми зустрінемося в Парижі у вівторок, 5 березня. Я кажу це абсолютно щиро: все, що ми не хотіли робити в один час, ми зробили через пів року, оскільки ситуація змінювалася. Ми вже маємо різні рівні зобов'язань з Німеччиною, наприклад, щодо ракет. Тут немає ніякої драми, тому що у нас однакова мета - підтримати Україну», - пояснив Сежурне.

Він також підкреслив, що військової присутності Франції в Україні немає, є лише підтримка у вигляді обладнання та зброї, і закликав уникати пастки російської пропаганди.

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