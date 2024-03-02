Почему началась дискуссия о предоставлении европейских войск Украине, – рассказали в МИД Франции

Министр Франции объяснил публичные дискуссии о поддержке Украины и настоял, что россия не может вмешиваться.

Источник фото: Getty Images

В свете текущих событий, сотрудничество и поддержка Украины вызывают широкий спектр вопросов, однако решать их следует в публичной плоскости, не допуская вмешательства со стороны россии. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в своем интервью Le Monde.

"Нам нужна последовательность. Когда за две недели до встречи (в Париже, 26 февраля - ред.) мы слышим, как министр обороны Германии Борис Писториус говорит, что через пять лет мы, вероятно, будем воевать с Россией, мы думаем, что нам нужно определить последствия. Поэтому эта дискуссия будет развиваться во времени в Европе, потому что она необходима. Она должна была возникнуть", - подчеркнул министр.

Сежурне также отметил необходимость изменить баланс сил с россией и отметил, что эти дебаты важны, даже если пока отсутствует консенсус. "Наша цель - сделать больше, лучше и по-другому, чтобы изменить баланс сил с Москвой. Мы должны вести эти дебаты - даже если пока нет консенсуса. Потому что у нас одинаковый анализ ситуации и одинаковые цели: победить россию", - отметил он.

Глава французской дипломатии также отверг утверждение о наличии дипломатического противостояния между Парижем и Берлином по этому вопросу. Он отметил, что между странами существует согласие на уровне 80%.

"Я говорил со своей немецкой коллегой Бербок, и мы встретимся в Париже во вторник, 5 марта. Я говорю это совершенно искренне: все, что мы не хотели делать в одно время, мы сделали через полгода, поскольку ситуация менялась. Мы уже имеем разные уровни обязательств с Германией, например, по ракетам. Здесь нет никакой драмы, потому что у нас одинаковая цель - поддержать Украину", - пояснил Сежурне.

Он также подчеркнул, что военного присутствия Франции в Украине нет, есть только поддержка в виде оборудования и оружия, и призвал избегать ловушки российской пропаганды.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.