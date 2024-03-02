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  1. В Украине

Боевое оружие нужно будет сдать – Игорь Клименко рассказал, что будет предусматривать законодательство об оружии

19:07, 2 марта 2024
По словам главы МВД, законодательство об оружии в скором времени будет доработано и принято.
Боевое оружие нужно будет сдать – Игорь Клименко рассказал, что будет предусматривать законодательство об оружии
Источник фото: МВД
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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко подчеркнул, что вскоре законодательство об оружии будет доработано и принято.

Об этом глава МВД сказал в интервью Натальи Мосейчук, отвечая на вопрос о законодательстве об оружии, которое до сих пор не принято, а у украинцев при этом много оружия на руках из-за войны.

Игорь Клименко отметил, что речь идет о двух законопроектах. Первый – закон о национальном сопротивлении, который определит дальнейшую судьбу добытого каким-либо способом, выданного или трофейного оружия. Второй – закон о гражданском оружии, который также дорабатывается.

«Наша цель – чтобы любое оружие, которое каким-то образом попало в руки наших граждан, в том числе и трофейное, не было где-то спрятано на многие годы и потом не использовалось в уголовных целях, или в политических процессах», – подчеркнул он.

Глава МВД отметил, что после принятия соответствующего закона, граждане должны будут сообщить о наличии у себя такого оружия и в течение 90 дней после окончания военного положения сдать его в подразделения Национальной полиции. Кроме сдачи такого оружия, в законопроекте планируют предусмотреть варианты его обезвреживания – выхолащение, переработку на разрешенные виды оружия или субъекты хозяйствования (предприятия или организации) смогут его выкупить.

«Трофейное оружие, которое мы взяли у врага, мы тоже предлагаем сдавать. В частности, это автоматическое оружие – автоматы. Однозначно, что вне закона после войны – это гранатометы, они должны быть обязательно сданы в подразделения системы МВД», – рассказал Игорь Клименко.

Второй закон о гражданском оружии, как отметил Министр, будет определять, кому можно будет выдавать оружие и какое. В частности, это касается и короткоствольного оружия (пистолетов).

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