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Бойову зброю треба буде здати – Ігор Клименко розповів, що передбачатиме законодавство про зброю

19:07, 2 березня 2024
За словами очільника МВС, законодавство про зброю незабаром буде доопрацьоване й ухвалене.
Бойову зброю треба буде здати – Ігор Клименко розповів, що передбачатиме законодавство про зброю
Джерело фото: МВС
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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко відповідаючи на питання щодо законодавства про зброю, яке досі не ухвалене, а в українців при цьому багато зброї на руках через війну, наголосив, що незабаром воно буде доопрацьоване й ухвалене. Про це очільник МВС сказав в інтерв’ю Наталії Мосейчук.

Ігор Клименко зауважив, що йдеться про два законопроєкти. Перший – закон про національний спротив, який визначить подальшу долю здобутої в якийсь спосіб, виданої чи трофейної зброї. Другий – закон про цивільну зброю, який також допрацьовується.

«Наша мета – щоб будь-яка зброя, яка якимось чином потрапила до рук наших громадян, зокрема і трофейна, не була десь схована на багато років і потім не використовувалась в кримінальних цілях, або в політичних процесах», – наголосив він.

Очільник МВС зазначив, що після ухвалення відповідного закону, громадяни повинні будуть повідомити про наявність у себе такої зброї і протягом 90 днів після закінчення воєнного стану здати її до підрозділів Національної поліції. Крім здачі такої зброї, у законопроєкті планують передбачити варіанти її знешкодження – вихолощення, переробку на дозволені види зброї або ж суб’єкти господарювання (підприємства чи організації) зможуть її викупити.

«Трофейну зброю, яку ми взяли у ворога, ми теж пропонуємо здавати. Зокрема це автоматична зброя – автомати. Однозначно, що поза законом після війни – це гранатомети, вони мають бути обов’язково здані до підрозділів системи МВС», – розповів Ігор Клименко.

Другий закон про цивільну зброю, як зауважив Міністр, визначатиме, кому можна буде видавати зброю та яку. Зокрема це стосується і короткоствольної зброї (пістолетів).

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