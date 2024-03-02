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Раді рекомендують прийняти законопроєкт щодо надання додаткових пільг сім’ям із дітьми

18:48, 2 березня 2024
Комітет ВРУ розглянув два законопроєкти щодо надання додаткових пільг сім’ям з дітьми.
Раді рекомендують прийняти законопроєкт щодо надання додаткових пільг сім’ям із дітьми
Джерело фото: unsplash / kellysikkema
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Комітет з питань молоді і спорту на своєму засіданні розглянув два законопроєкти №11000 та №11000-1 про внесення змін до статті 13 Закону України «Про охорону дитинства» щодо надання додаткових пільг сім’ям з дітьми та рекомендував Верховній Раді за результатами розгляду в першому читанні законопроєкт №11000-1 прийняти за основу, а №11000 відхилити.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом №11000 пропонується внести зміни до статті 13 Закону України «Про охорону дитинства» щодо встановлення для дітей з багатодітних сімей безкоштовного проїзду залізничним і водним транспортом міжміського сполучення, поширення пільг щодо безкоштовного проїзду не лише на дітей з багатодітних сімей, але й на батьків та дітей з багатодітних, прийомних сімей, батьків-вихователів та вихованців дитячих будинків сімейного типу.

Водночас, цим законопроєктом фактично пропонується розповсюдити на батьків з багатодітних сімей, прийомних батьків, прийомних дітей, батьків-вихователів та вихованців дитячих будинків сімейного типу всі пільги, передбачені частиною шостою статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», а не лише пунктом 4 цієї частини, що стосуються безкоштовного проїзду транспортом. Це пільги щодо безоплатного одержання ліків за рецептами лікарів, щорічного медичного обстеження і диспансеризації в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, а також компенсації витрат на зубопротезування, першочергового обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергової госпіталізації, безоплатного оздоровлення.

Крім того, цим законопроєктом пропонується надати зазначені вище пільги не всім дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а лише дітям, які перебувають у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу. Тобто поза увагою авторів законопроєкту залишились діти, які перебувають у закладах, та діти, які перебувають під опікою та піклуванням, а це переважна частина дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

При цьому, у Законі України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» вже передбачені пільги щодо медичного обслуговування (стаття 34) та безоплатного оздоровлення (стаття 26). Водночас, питання безоплатного проїзду дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування не врегульовано на рівні Закону.

Альтернативним законопроєктом №11000-1 передбачається внесення змін до статті 13 Закону України «Про охорону дитинства» стосовно надання права на безоплатний  проїзд дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа. Крім того, зазначеним законопроєктом цій категорії громадян та дітям з багатодітних сімей пропонується надати право на безкоштовний проїзд залізничним і водним транспортом міжміського сполучення.

Під час обговорення члени Комітету підтримали позицію авторів законопроєктів, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають отримати право на безоплатний проїзд у міському та міжміському транспорту на рівні Закону. Водночас, запропонована редакція законопроєкту №11000, на думку Комітету, по-перше, залишає без такої пільги переважну частину цієї категорії дітей, по-друге, надає їм пільги щодо медичного обслуговування та оздоровлення, які вже передбачені Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

Законопроєкт №11000-1, вважають у Комітеті, усуває ці недоліки і надає дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, права на безоплатний проїзд, яке вже мають діти з багатодітних сімей. Це логічно, оскільки саме щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у статті 52 Конституції України зазначено, що держава відповідає за утримання і виховання цієї категорії дітей. Тому вони не можуть мати менші пільги, ніж інші категорії дітей.

Таким чином, члени Комітету наголосили на тому, що саме законопроєкт №11000-1 заслуговує на підтримку.

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