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  1. В Україні

Міноборони тестує спеціальні модульні бронежилети, які реагують на воду – деталі

18:30, 2 березня 2024
При контакті з водою спрацьовує спецмодуль, який перетворює бронежилет на рятувальний.
Міноборони тестує спеціальні модульні бронежилети, які реагують на воду – деталі
Джерело фото: facebook.com / Міноборони
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Міноборони повідомило про початок випробування спеціальних модульних бронежилетів для потреб Військово-Морських Сил та інженерних військ ЗСУ. Головна його особливість в тому, що при контакті з водою спеціальний модуль реагує, і бронежилет спрацьовує як рятувальний.

За словами заступника Міністра оборони Віталія Половенка, до них надійшов запит на розробку такого спеціального модуля для бронежилетів.

Новий плавучий модуль розробляє Центральне управління розвитку супроводження матеріального забезпечення ЗСУ. До його створення залучили як іноземних, так і вітчизняних розробників.

Планується, що такі модулі можна буде використовувати на всіх затверджених моделях бронежилетів ЗСУ.

Віталій Половенко зазначив, що наразі декілька зразків таких «плавучих бронежилетів» передали в частини для випробувань. Якщо цей етап буде успішним, тоді вже розпочнуться лабораторні випробування.

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